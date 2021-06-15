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الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية زوال الثلاثاء
الجزائر

الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية زوال الثلاثاء

الشروق أونلاين
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يعلن رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن النتائح الرسمية للانتخابات التشريعية، زوال اليوم الثلاثاء.

وسيعقد محمد شرفي، ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، زوال الثلاثاء ليعلن عن نتائج الانتخابات.

الانتخابات التشريعية.. الأحزاب التقليدية تتصدر النتائج الأولية  

تصدرت الأحزاب التقليدية النتائج الأولوية غير الرسمية في الانتخابات التشريعية عبر مختلف الولايات في انتظار إفراج الهيئة المستقلة للانتخابات على الحصيلة الرسمية المؤقتة.

وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى محافظة حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم على تصدرهم.

كما أشارت إلى إحداث كل من حزب المستقبل وحركة البناء المفاجئة بتفوقهم وحصولهم على مقاعد في عدة ولايات.

وأفرزت النتائج الأولية، في ولاية المدية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بثلاث مقاعد، كما تحصلت حركة مجتمع السلم على ثلاث مقاعد، فيما تحصلت حركة البناء الوطني على مقعدين

وفي  ولاية سطيف تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج التشريعيات، حيث تحصل  على 6 مقاعد، حركة مجتمع السلم على 5 مقاعد وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 4 مقاعد.

وعرفت النتائج في ولاية قالمة فوز التجمع الوطني الديمقرطي 2 مقاعد وجبهة الجزائر الجديدة وصوت الشعب بمقعد لكليهما.

وفي ولاية وادي سوف حصلت حركة مجتمع السلم على مقعدين والقوائم الحرة: الحرة الوحدة والتغيير، وجيل جديد، والبديل الحر مقعدا لكل قائمة.

وفي ولاية ميلة حصلت الأفلان 5 مقاعد و الأرندي 3 مقاعد وفي ورقلة مقعد لكل من حركة مجتمع السلم والبناء والمستقبل.

وفي ولاية الأغواط حصلت كل من حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني، حركة البناء، المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وقائمة حرة بمقعد لكل منهم، وفي ولاية غرداية حصلت حركة البناء  وقائمتي الاشراق والوحدة والتداول على مقعد لكل منهم.

واكتسح حزب جبهة التحرير النتائج بولاية بجاية بحصوله على 8 مقاعد حسب النتائج الأولية فيما حصلت القائمة الحرة “أمل ومستقبل” مقعد واحد.

وفي ولاية تيزي وزو حصلت القائمة الحرة الأخوة والآفلان والأرندي ونداء الوطن مقعدان لكل منهما وحزب صوت الشعب والمستقبل وقائمة حرة بمقعد لكل واحد منهم.

وفي ولاية المسيلة حصل كل من حمس والأفلان والأرندي والمستقبل على 3 مقاعد لكل حزب.

وفي ولاية عنابة نجحت حركة حمس في الحصول على 4 مقاعد وجبهة المستقبل 3 مقاعد.

هذه هي الطريقة الجديدة لفرز القوائم واحتساب الأصوات

اعتمدت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 على طريقة جديدة لفرز القوائم واحتساب أصوات الناخبين تطبيقا للقانون الجديد للانتخاب وتسير العملية وفق هذه الخطوات:

1- بلوغ العتبة: وهي نسبة 5 بالمائة من الأصوات ويتحصل عليها عبر إخراج المعامل الانتخابي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد.

2- اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.

المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم.

المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين والمترشح الفائز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

3- يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، وداخل القائمة الواحدة يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات.

4- في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو أقل سنا.

5- إذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة.

6- إذا حدث تساوي في  قائمتين مختلفتين  يعطى الأفضلية للأقل سنا.

7- إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب.

وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أوحرة  لعملية الفرز من اجل إضفاء المصداقية على العملية.

الانتخابات التشريعية.. نسبة المشاركة 30.20 بالمائة في انتظار النتائج

أغلقت مراكز الاقتراع مساء السبت  أبوابها في انتخابات تشريعية، نظمت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وبدأ فرز الأصوات في انتظار اعلان النتائج التي ستتأخر هذه المرة بسبب نظام القائمة المفتوحة.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بعد اغلاق مكاتب التصويت بلغت 30.20 بالمائة.

 وجري هذا الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.

وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي إطار هذا الاستحقاق الوطني، انطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن. ويتعلق الأمر ب 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت ب 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

20:00: إغلاق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر 58 ولاية

أغلقت مكاتب التصويت، عبر جميع ولاية الوطن، في حدود الساعة الثامنة  أبوابها، وتم الشروع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

بالمقابل لم تكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تجاوزات خطيرة على مستوى مكاتب التصويت، حيث عرفت أغلب المكاتب سيرا حسناً طوال اليوم دون تسجيل مخلفات وتجاوزات خطيرة.

19:00: محمد شرفي: 14.47 بالمائة نسبة المشاركة على الساعة الرابعة زوالا

  • نسبة المشاركة لكل ولاية حتى الساعة 16مساء 

    الولاية

    عدد المسجلين

    عدد المصوتين

    نسبة المشاركة%
    01- أدرار
    164.988
    42.977
    26.05 %
    02- الشلف
    723.507
    82.530
    11.41 %
    03- الأغواط
    297.035
    63.805
    21.48 %
    04- أم البواقي
    431.154
    66.220
    15.36 %
    05- باتنة
    674.836
    106.134
    15.73 %
    06- بجاية
    561.796
    4.436
    0.79 %
    07- بسكرة
    403.741
    69.685
    17.26 %
    08- بشار
    167.596
    42.129
    25.14 %
    09- البليدة
    705.178
    89.916
    12.75 %
    10- البويرة
    534.272
    39.223
    7.34 %
    11- تمنراست
    106.863
    38.445
    35.98 %
    12- تبسة
    467.274
    78.374
    16.77 %
    13- تلمسان
    722.260
    115.116
    15.94 %
    14- تيارت
    562.697
    86.426
    15.36 %
    15- تيزي وزو
    698.296
    4.315
    0.62 %
    16- الجزائر
    1.972.911
    168.418
    8.54 %
    17- الجلفة
    602.666
    114.563
    19.01 %
    18- جيجل
    443.858
    71.125
    16.02 %
    19- سطيف
    1.019.287
    122.683
    12.04 %
    20- سعيدة
    246.376
    43.231
    17.55 %
    21- سكيكدة
    619.472
    104.213
    16.82 %
    22- سيدي بلعباس
    469.664
    74.882
    15.94 %
    23- عنابة
    440.258
    54.527
    12.39 %
    24- قالمة
    378.264
    63.512
    16.79 %
    25- قسنطينة
    607.877
    69.299
    11.40 %
    26- المدية
    567.813
    88.913
    15.66 %
    27- مستغانم
    488.415
    78.355
    16.04 %
    28- المسيلة
    690.924
    122.105
    17.67 %
    29- معسكر
    573.981
    86.732
    15.11 %
    30- ورقلة
    208.188
    43.737
    21.01 %
    31- وهران
    1.052.776
    119.796
    11.38 %
    32- البيض
    191.561
    39.927
    20.84 %
    33- إيليزي
    55.441
    24.465
    44.13 %
    34- برج بوعريريج
    457.525
    63.648
    13.91 %
    35- بومرداس
    522.985
    50.473
    9.65 %
    36- الطارف
    327.559
    59.343
    18.12 %
    37- تندوف
    100.877
    45.035
    44.64 %
    38- تيسمسيلت
    180.325
    32.653
    18.11 %
    39- الوادي
    262.826
    44.935
    17.10 %
    40- خنشلة
    262.575
    58.588
    22.31 %
    41- سوق أهراس
    331.058
    48.772
    14.73 %
    42- تيبازة
    446.451
    64.912
    14.54 %
    43- ميلة
    503.263
    68.719
    13.65 %
    44- عين الدفلى
    492.597
    84.357
    17.12 %
    45- النعامة
    169.148
    37.409
    22.12 %
    46- عين تيموشنت
    314.189
    47.780
    15.21 %
    47- غرداية
    200.378
    29.370
    14.66 %
    48- غليزان
    438.219
    75.479
    17.22 %
    49- تيميمون
    74.637
    19.609
    26.27 %
    50- برج باجي مختار
    37.545
    16.860
    44.91 %
    51- أولاد جلال
    104.786
    18.189
    17.36 %
    52- بني عباس
    37.120
    12.544
    33.79 %
    53- عين صالح
    44.104
    14.480
    32.83 %
    54- عين قزام
    28.716
    14.074
    49.01 %
    55- تقرت
    168.206
    30.286
    18.01 %
    56- جانت
    28.483
    11.085
    38.92 %
    57- المغير
    95.170
    24.417
    25.66 %
    58- المنيعة
    42.355
    9.489
    22.40 %

18:55: محمد شرفي: تمديد عملية الاقتراع في 58 ولاية بساعة واحدة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، عن غلق مكاتب التصويت عبر 58 ولاية على الساعة الثامنة مساءا.

ويأتي هذا التمديد حسب محمد شرفي، بسبب الظروف المناخية ببعض الولايات، وارتفاع درجات الحرارة الذي منع بعض الناخبين من التنقل إلى مكاتب الاقتراع، في الساعات الاولى من فتح مكاتب التصويت.

16.10: محمد شرفي: نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بلغت 10.2 بالمائة

  • نسبة المشاركة على 14 زوالا لكل ولاية

    نسبة المشاركة %

    عدد المصوتين

    عدد المسجلين

    الولاية
    19.33 %
    31 891
    164 988
    01- أدرار
    8.41 %
    60 845
    723 507
    02- الشلف
    15.14 %
    44 977
    297 035
    03- الأغواط
    10.80 %
    46 563
    431 154
    04- أم البواقي
    10.10 %
    68 135
    674 836
    05- باتنة
    0.76 %
    4 257
    561 796
    06- بجاية
    12.66 %
    51 125
    403 741
    07- بسكرة
    17.33 %
    29 052
    167 596
    08- بشار
    8.51 %
    60 029
    705 178
    09- البليدة
    5.25 %
    28 047
    534 272
    10- البويرة
    28.56 %
    30 519
    106 863
    11- تمنراست
    11.00 %
    51 399
    467 274
    12- تبسة
    10.50 %
    75 806
    722 260
    13- تلمسان
    10.68 %
    60 073
    562 697
    14- تيارت
    0.47 %
    3 254
    698 296
    15- تيزي وزو
    5.65 %
    111 522
    1 972 911
    16- الجزائر
    13.05 %
    78 619
    602 666
    17- الجلفة
    10.49 %
    46 561
    443 858
    18- جيجل
    7.71 %
    78 637
    1 019 287
    19- سطيف
    12.40 %
    30 540
    246 376
    20- سعيدة
    11.08 %
    68 628
    619 472
    21- سكيكدة
    11.85 %
    55 649
    469 664
    22- سيدي بلعباس
    8.00 %
    35 208
    440 258
    23- عنابة
    11.25 %
    42 537
    378 264
    24- قالمة
    7.61 %
    46 283
    607 877
    25- قسنطينة
    10.82 %
    61 442
    567 813
    26- المدية
    11.10 %
    54 190
    488 415
    27- مستغانم
    11.80 %
    81 500
    690 924
    28- المسيلة
    11.05 %
    63 451
    573 981
    29- معسكر
    15.67 %
    32 623
    208 188
    30- ورقلة
    7.46 %
    78 530
    1 052 776
    31- وهران
    15.27 %
    29 255
    191 561
    32- البيض
    34.58 %
    19 170
    55 441
    33- إيليزي
    8.62 %
    39 416
    457 525
    34- برج بوعريريج
    6.13 %
    32 067
    522 985
    35- بومرداس
    12.34 %
    40 411
    327 559
    36- الطارف
    36.12 %
    36 440
    100 877
    37- تندوف
    12.83 %
    23 127
    180 325
    38- تيسمسيلت
    13.09 %
    34 405
    262 826
    39- الوادي
    14.20 %
    37 274
    262 575
    40- خنشلة
    10.06 %
    33 298
    331 058
    41- سوق أهراس
    9.92 %
    44 303
    446 451
    42- تيبازة
    9.24 %
    46 478
    503 263
    43- ميلة
    12.56 %
    61 880
    492 597
    44- عين الدفلى
    17.72 %
    29 979
    169 148
    45- النعامة
    10.15 %
    31 895
    314 189
    46- عين تيموشنت
    11.11 %
    22 252
    200 378
    47- غرداية
    13.49 %
    59 108
    438 219
    48- غليزان
    20.22 %
    15 095
    74 637
    49- تيميمون
    28.43 %
    10 675
    37 545
    50- برج باجي مختار
    13.08 %
    13 708
    104 786
    51- أولاد جلال
    24.98 %
    9 273
    37 120
    52- بني عباس
    23.75 %
    10 476
    44 104
    53- عين صالح
    34.77 %
    9 984
    28 716
    54- عين قزام
    12.97 %
    21 810
    168 206
    55- تقرت
    30.02 %
    8 550
    28 483
    56- جانت
    18.89 %
    17 975
    95 170
    57- المغير
    17.32 %
    7 337
    42 355
    58- المنيعة

14:12: وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي يدلي بصوته بمدرسة عائشة الباعونية ببوسعادة ولاية المسيلة.

14:00: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يدلي بصوته الانتخابي.

13:00: شرفي: نسبة المشاركة بلغت 3.78  بالمائة على العاشرة صباحا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة  الوطنية بلغت 3.78 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف شرفي خلال الندوة الصحفة أن نسبة مشاركة الجالية في الخارج بلغت 3.11 بالمائة.

12:30: رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته الانتخابي.

12:00: حرم رئيس الجمهورية تدلي بصوتها الانتخابي.

11:25: رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يدلي بصوته الانتخابي

شرفي: العملية الانتخابية تسير بصورة عادية ولم نسجل تجاوزات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن العملية الانتخابية تسير بصورة عادية منذ انطلاقها ولم يتم تسجيل أي تجاوزات.

وأضاف شرفي، السبت، بعد إدلائه بصوته الانتخابي أنه لحد الآن الأمور تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أخطاء بسيطة في نقل وتوزيع الأوراق الانتخابية تبين أنها غير مقصودة

10:55: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة.

رئيس الجمهورية : نحن في الطريق الصحيح

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر في الطريق الصحيح وبما أن هناك من يهاجمها فهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الجمهورية، السبت، في ندوة صحفية عقب أدائه واجبه الانتخابي أن كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح الذي رسم لها.

وأوضح الرئيس تبون أن هناك من لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديموقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليهم.

وعن دعوات المقاطعة قال رئيس الجمهورية إنه من “حق الجميع إبداء رأيهم ولكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين”.

10:30: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يدلي بصوته بمتوسطة أحمد باي بواد قريش.

10:18: رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة بالجزائر  العاصمة.

10:10: رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش يدلي بصوته الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالعاصمة.

10:05: وزير العدل بلقاسم زغماتي يدلي بصوته الانتخابي في ابتدائية 5 جويلية باسطاوالي بالجزائر العاصمة.

9:30: رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ينتخب بمدرسة الحرية بالعاصمة.

 قوجيل: المناورون في الداخل والخارج يتحيّنون الفرص وعلى الشعب كشفهم 

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن المناورين في الداخل وخاصة في الخارج آكلو الخبز المسموم يتحينون الفرص للعبث داخل البلاد.

وقال قوجيل عقب إدلائه بصوته الانتخابي أن المناورين لا يزالون يحاولون تمرير مخططاتهم والمطلوب من الشعب كشفهم.

وأشار قوجيل إلى أن الحراك الأصيل رافقنا ونحن حاليا نطبق مطالبه مصيفا أن الجيش الوطني الشعبي حافظ على مسار الحراك الأصيل لأكثر من عامين.

9:20: وزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتكوين المهني هيام بن فريحة يؤديان واجبهما الانتخابي بمتوسطة الكواكبي ببئر مراد رايس.

بلحيمر: سنكمل بناء المؤسسات لتكذيب استشرافات المخابر المدمرة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن تشريعيات 12 جوان هي حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة موافقة لدستور نوفمبر 2020

وأضاف بلحيمر، السبت، عقب إدلائه بصوته الانتخابي أنه سيتم أيضا انتخاب المجالس الولائية والبلدية لتكذيب الاستشرافات الشيطانية للمخابر المدمرة.

وأوضح  أن الانتخابات التشريعية فرصة لإعادة الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة في البلاد

09:00:  الوزير الأول عبد العزيز جراد يدلي بصوته الانتخابي بدالي ابراهيم   

أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بواجبه الانتخابي، في الانتخابات التشريعية جوان 2021 في مدرسة أعمر حيدة في دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

8:30: وزير الخارجية صبري بوقدوم أول مسؤول يدلي  بصوته الانتخابي بمدرسة “أحمد عروة” ببوشاوي

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التعليقات
43
  • ملاحظ

    لا مفاجٸة في النتيجة توقعوا كتالي: FLN 180 RND 90 MSP 40 حزب بن قرينة 20 والباقي خروطوا يتقاسمون البقية اهلا وسهلا بكم في جزاٸر القديمة۔۔۔۔

    2
  • حفيذ بن باديس

    كما أشارت إلى إحداث كل من حزب المستقبل وحركة البناء المفاجئة بتفوقهم وحصولهم على مقاعد في عدة ولايات. مكافأة من قبل الدولة على دخولهم بيت الطاعة و اعطائهم المصداقية لأي حدث تحتاجهم فيه الدولة ولكن حذاري هذا النظام ماعندوش حبيب. الجيش الشعب خاوة خاوة تحيا الجزائر

    3
  • دولة ميؤوس منها

    أفلان أرندي 100 سنة أخرى، على حساب ولد عباس كل شيء أفلام .

    7
  • ايوب

    تصدر كيانات وأحزاب الفساد واللصوص...دليل قـــاطع على التزوير .....

    4
  • ابونواس

    ..بل الفسـاد التقليدي يتصدر المشهد الانتخابي في الجزائر منذ الستينات ومازال يواصل تقليده في الفساد والافساد والتفسيد...

    3
  • خالد

    أين الشعب؟

    4
  • أخوكم من سطيف

    الناس تستغرب كيف سطع الأفلان و الأرندي و غيرهم من أحزاب العصابة السابقة ؟!! ..لأن دعاة المقاطعة هم من أفسحوا لهم المجال للخروج مجددا فالفراغ لا يملؤه إلا الباطل ثم اليوم نتباكى على هذه النتائج ... أليس الأمر منسق بين دعاة المقاطعة من الزواف و العصابة الخبيثة ألم يستوعل الشعب اللعبة بعد ؟!! ..المقاطعة تخدم العصابة 100 % يا ناااااس

    1
  • سارة

    غير الهجرة في البال ، لك الله يا جزائر

    5
  • Ahmed

    اللعاب حميدة والرشام حميدة والله يجيب من يأمنهم.نهار يقولو لنا شرفي من عينه هو و اعضاء اللجنة وكيف تم تعيينه ولماذا تم تعيينه عند ذلك ربما نأمنهم.اما اللجان المحلية فنعرف بعضهم وهم من عصابات السلب والنهب والتزوير ولا نعرف كيف تم تعيينهم؟ كل شيء من تحت لتحت يعني عمل المافيا.

    2
  • شريف

    الجزائريون شعب غريب كيف ينتخبون FLN هاذا الذي استعمر الشعب الجزايري لمدة ستين سنة أفسد حزب عرفهوا التاريخ. مرحبا بالجزائر القديمة

    43
  • منفی

    مقاطعة بالخارج فتاكة 97% هو رسالة لكم يا المسٶولون الذي حولتوا بلدنا لسجن غواتناموا لنا ونشتري المواطنة بالعملة الصعبة، بالمروك يخفضون لجاليتهم الاسعار الی 150 اوروا حتی من ياْتون من كندا وامريكا ويخففون التدابير لهم عند دخول بلدهم لترحيبهم عكس انتم حقرة والاهانة وتمييز والابتزاز وجشع وسرقة وتمرميد كاْننا غرباء بدون وثاٸق۔

    48
  • حائر

    لا ندري من أين لكم هذه النسبة المعلنة أي 30.20 من المئة بما أن عدد المصوتين على المستوى الوطني + الجالية أقل من 4 ملايين مصوت والهيئة الناخبة تتجاوز 24 مليون صوت ؟؟؟؟؟؟ فهمونا من فظلكم يا علماء الرياضيات .

    48
  • مختار

    الاسف هناك من يدخلون البرلمان ولم يدخلوا الثانوية .انها ضربة قاضية للعلم والتربية والجامعة والمنافسة الحقيقية لخدمة المجتمع والمساهمة في تطويره.

    35
  • بن دوخة برابح

    السلام عليكم الرقم المعلن عنه هو معدل المشاركة و ليس نسبة المشاركة و هما مختلفان وقد قال ذاك السيد شرفي بنفسه. نحصل على معدل المشاركة بحمع كل النسب المسجلة عبر الوطن ثم نقسم المجموع على 58 أي نعتبر كأن كل الولايات لها نفس عدد المسجلين على القوائم الانتخابية. وهذا المعدل يكون ذائما أكبر من نسبة المشاركة التي تأخد بعين الاعتبار عدد المسجلين في كل ولاية و معروفة طريقة حسابها. بطريقة رياضية : Mathématique - معدل المشاركة هو مركو ثقل بأوزان متساوية Isobarycentre - نسبة المشاركة هو مركز ثقل بأوزان مختلفة و هي عدد المسجلين في كل ولاية barycentre avec poids différentes و شكرا

    0
  • المتأمل

    بجمع عدد المصوتين في كل الولايات وعددها 58 ولاية نتحصل على 3402720 صوتا ( دون الجالية ) من هيئة ناخبة تقدر بحوالي 24 مليون ناخب وهذا لا يمثل أبدا النسبة المعلنة التي هي 30.20 % بل أقل من ذلك بكثير وهي في حوالي 15 % والخلاصة : انتخب حوالي 3.5 مليون وقاطع حوالي 20.5 مليون .

    37
  • خليل

    5- إذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة.و إذا كان التساوي بين امرأتين و لهما نفس السن ما العمل ؟ .المشرع قاصر.المفروض في حالة التساوي تجرى القرعة .

    15
  • HAKIM

    بما أن الأارقام المقدمة من الهيئة تقول انععد الهيئة الناخبة هو 2299743 و عدد المصوتين هو3043675 فنسبة المشاركة هي 14.74%

    30
  • HAKIM

    بحسب النتائج المقدمة من اللجنة المستقيلة فإن عدد المسجلين هو 22997844 و عدد المصوتين هو3403320 فنسبة المشاركة هي 14.79%

    20
  • عبد الحكيم

    نسبة المشاركة بناء على الأرقام المقدمة هي 14.79 %لأن عدد المسجلين هو 22997844 و عدد المصوتين هو3403320 و أدعو كل واحد للقيام بالعملية .

    18
  • sammy

    تحتسب الاغلبية من المصوتين في الانتخابات و ليس العكس. الذي صوت له صوت الذي لم يصوت ليس له ذلك، نسبة العزوف لا يأخذ بها في كل دول العالم. التساؤلات في غير محلها، تترد كثيرا على وسائل التواصل عن قصد أو عن جهل، إسألوا أساتذة القانون الدستوري وليس مشاهداة لايفات بدون جدوى.

    -4
  • sammy

    لمن لا يعلم، نسبة المشاركة في الانتخابات في كل دول العالم تنخفض مقارنة بالسنوات الفارطة، العالم يتجه نحو الانتخاب الالكتروني . قانونيا، وفي كل دول العالم لا تأخذ نسبة عدم المشاركة بعين الاعتبار الا اذا قررت المحاكم العليا او المجلس الدستوري ذلك. الاصل هو احتساب صوت الشخص الذي صوت، اما الذي لم يصوت فهو لم يعبر عن رأيه ولا يمكن بحال من الاحوال الجزم بانه مع فلان او علان، انا شخصيا أفضل شخص صوت عليه في الإنتخابات ـ شريطة ان تكون نزيهة ـ و لو بأعداد قليلة على شخص لم يصوت عليه أحد.

    -2
  • ELABED

    فاقد الشئ لا يعطيه القانون الإنتخابي أعطى كل الضمانات للمشاركة ومراقبة الإنتخابات فمن غرائب هذا الزمان أن يشكك في نزاهة الأرقام إنسان جالس وراء حاسوب أو هاتف يتلقف كل ما يقال أظن أن الجزائر ستكون رائدة العالم الإسلامي في مسارها التصحيحي لبناء جمهورية جديدة يحكمها العدل و القانون وسيكون تغيير الذهنيات وطريقة التفكير عماد هذا المسار

    -44
  • amremmu

    لمحمد لوامي : لا يمكن أن تشرق الشمس على من لا يعرفها ولا يعرف لونها وفوائها .... بل تشرق الشمس فقط على من يعرف الفرق بين الأنوار والظلام وبين الشروق والغروب وبين الهدوء والهيجان .... أما من ترعرع في الظلام فلا يعرف للشمس والنور لا اسمها ولا ولونها ولا وقتها ولا وجهتها ... الخ

    20
  • azzedine

    pour revenir a la realite' , il faut diviser ce taux par 10 , c'est a dire le chiffre des votans ne depassent en aucun cas 1 million de personnes , quelle democratie ? vraiment l'algerie est devenu une république bananière

    23
  • Imazighen

    (..وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بعد اغلاق مكاتب التصويت بلغت 30.20 بالمائة.) ، غير صحيح، نسبة التصويت لم تتجاوز 15%، كيف تصل هذه النسبة والساعة لأربعة كانت 14%، التصويت في الصباح وليس في المساء من يقل غير هذا كاذب، المفيد فاز الحراك برهانه وخسر النظام واذنابه، يحي الحراك

    38
  • حائر

    نسبة المشاركة على الساعة الرابعة ( بعد 8 ساعات من فتح مكاتب التصويت ) بلغت 14.47 % ---- نسبة المشاركة على الساعة 8 مساء أي بعد غلق المكاتب بلغت 30.20 % والنتيجة أن عدد الناخبين خلال 4 ساعات أي من 4 الى 8 مساءا وهو 15.73 % يفوق عدد المصوتين خلال الفترة الصباحية أي خلال 8 ساعات من 8 صباحا الى 4 زوالا وهو 14.47 % حلل وناقش .

    30
  • حائر

    نسبة المشاركة على الساعة الرابعة ( بعد 8 ساعات من فتح مكاتب التصويت ) بلغت 14.47 % ---- نسبة المشاركة على الساعة 8 مساء أي بعد غلق المكاتب بلغت 30.20 % والنتيجة أن عدد الناخبين خلال 4 ساعات أي من 4 الى 8 مساءا وهو 15.73 % يفوق عدد المصوتين خلال الفترة الصباحية أي خلال 8 ساعات من 8 صباحا الى 4 زوالا وهو 14.47 % حلل وناقش .

    25
  • حسن سعيد

    كفانا كذبا و تزويرا . ستون سنة تزويرا و تلفيقا و احتيالا و كذبا تطوى بين عشية و ضحاها . و الله لو أحدنا كان له قريب يكذب عليه مرة أو مرتين لما استطاع أن يصدقه مرة أخرى فكيف بنظام لم يصدق و لو مرة ؟؟؟؟

    36
  • Mohdz

    30% نكتة 2021

    31
  • منير

    هذا ليس عدلا أن تساوى ولاية في الجنوب ببضعة آلاف ناخب مع ولاية في الشمال بمئات الآلاف من الناخبين، طبيعي جدّا أن 1000 مقترع في الجنوب بشكل نسبة 30% بينما لا تشكل 10000 مقترع في الشمال نسبة 5%، فإذا جمعت الإثنين وقسمتمهما على 2 تطلع معنا نتيجة 32.5 % .. طريقة تزوير تقليدية ورخيصة !

    34
  • montagnard

    14.47 بالمائة نسبة المشاركة على الساعة الرابعة زوالا ... هي نسبة جيدة جدا ومن يدري أن تتحول الى حوالي 90 بالمئة بعد غلق مراكز التصويت . السلام عليكم

    23
  • سفيان 19

    من تقييم التعليق السابق يستطيع المرء أن يعرف مدى رضا الشعب أو عدمه بما يحدث في البلاد

    15
  • ملاحظ

    كما كان منتظرا نسبة المقاطعة قياسية ومشاركة ضٸيلة جدا لتظهر ان شعب لم يرضی بتلك الجزاٸر الجديدة التي عرضت عليه وانها استمرارية للاسواْ لجزاٸر السابقة وتجديد للعصابة المتبقية، وامتنع عن التصويت لمترشحين يبحثون فقط عن مصالحهم، فعزوف المشاركة في الانتخابات امر لا يمكن ان تتجاهلونه لانها تفضح مدی ضعف نظام السياسي الذي ابتعد بقرون عن التطلعات الشعب منذ عدة السنوات۔۔۔بعد صفعة ماكرون الان اتباعه يتلقون صفعة بالمقاطعة ولو سيفزون بالمقاعد فسيبقی برلمان لا يمثلون حتی علی اقل 15% من مجموع المسجلين في الانتخابات۔

    15
  • سمير

    10% و بعد ساعتين يقولك 40% نفس الفيلم

    18
  • Mohdz

    تريدون إنتخابات عل المقاس و رغم أنف الشعب الذي يرفظكم .

    12
  • كرامه

    نسبه التصويت في الخارج 3% و هي الرد على الظلم و الحكره التي تعرض لها المغتربين مؤخرا و اتمنى ان يجيبني اي مسؤول لديه الشجاعه كيف دخل لاعبي المنتخب و كيف دخل فريق الجزيره لتغطيه الانتخابات وهل طبق بحقهم الحبس 5 ايام ؟ ام قوانينكم و اسعار التذاكر الجائر فقط يطبق على المواطن البسيط ؟ دعوه المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب و والله سنستمر بالدعاء عليكم حتى ينصفنا الله منكم

    17
  • ملاحظ

    تصريحات رٸيس المجلس الغمة تذكرنا بتصريحات المسٶولين النظام الاسبق للمقاطعين الانتخابات بالايادي الخارجية ونحن والا طوفان ونحن والاستقرار۔۔كل هذا الكلام اكلتها الدهر، والمقاطعة تحطم حاليا رقمها القياسي فعن اي طريق صحيح تتكلمون? رسالة الخيبة لجزاٸر الجديدة تظهر ملامحها في هذه الانتخابات۔

    20
  • سفروت

    الساعة 17:32, جو إنتخابي رائع بالحي الذي أسكن فيه. سأنتخب بعد قليل من الآن...

    -24
  • ياسين

    الانتخابات في كل العالم هو الإدلاء بالرأي بطريقة سرية في العملية الانتخابية (رئاسية، برلمانية ومحلية...) ومن ضغط من أي أحد ...فهو له الحرية في أن يدلي برأيه أو يقاطع من دون ضغط أو إجبار من أي كان... فالذي يجبر الناس المقاطعة أو الانتخاب فهو ديكتاتوري.... فالذي يجبر الناس على المقاطعة بالقوة أكيد هذا ديكتاتوري من البداية فما بالكم إن وصل إلى الحكم؟؟؟

    -16
  • nacer

    عاشت الجزائر. المجد والخلود لشهداءنا الابرار

    -18
  • مجرجر

    تعقيبا على تعليق محمد لوامي : نسبة المشاركة الى غاية الساعة 14 أي الثانية بعد الزوال تتراوح بين 0.50 % و 12 % حسب الولايات . فمبروك

    5
  • القرن 21

    لمحمد لوامي : تمنياتك بل أحلامك لا وجود لها الا في عالم هو أصلا لا وجود له الا في مخيلتك .من يبني آماله على الأوهام يجدها تتحقق فقط في الأحلام .

    10
  • محمد لوامي

    يتشرق شمس جديدة هذا السبت على بلد الشهداء والاحرار وينتهي عهد العصابة عهد النهب والسرقة عاشت الجزاءر جديدة قوية بابناءها المسجد والخلود لشهداءنا الابرار

    -177

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