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رياضة

الإعلان عن قائمة المُترشّحين لِرئاسة “الفاف”

علي بهلولي
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الإعلان عن قائمة المُترشّحين لِرئاسة “الفاف”

أعلن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم سهرة الجمعة، عن قائمة المُترشّحين لِانتخابات رئاسة “الفاف”.

وفي بيان أصدرته لجنة الانتخابات التي يرأسها علي مالك، تشكّلت القائمة من شخصية وحيدة فقط، ويتعلّق الأمر بِوليد سعدي (الصورة المُدرجة أدناه).

وأوضحت اللّجنة أنها استلمت ملّفات 5 مترشّحين، وهم: وليد سعدي ومزيان إيغيل وعبد الكريم مدوار وقدور ضيف وعبد الكريم بن عيدة. وبعد دراستهم، تبيّن أن ملفَّي ضيف وبن عيدة غير مُطابقَين للوائح، ودون قائمة (أعضاء المكتب الفيدرالي). فيما لم تقبل وكالة ودادية اللاعبين الدوليين القدماء التي قدّمها إيغيل، ناهيك عن عقوبة رياضية وُصفت بـ “الخطيرة”، تعرّض لها في تاريخ سابق. أمّا عبد الكريم مدوار، فرئيس رابطة الكرة المُحترفة لا يملك مستوى جامعيا، وتعرّض سابقا لِعقوبة رياضية “خطيرة”.

ووافقت لجنة الانتخابات على ملفّ وليد سعدي، مع رفض بسيط، تمثّل في عدم قبول عضو في مكتبه المُسيّر، من أصل 15 “زميلا” له.

ويحقّ للرّباعي (إيغيل، مدوار، ضيف، بن عيدة) الذين رُفضت ملفّاتهم التقدّم بِطعن في آجال لا تتجاوز الأحد المقبل، على أن يكون الردّ النّهائي للجنة الانتخابات الثلاثاء القادم.

وهكذا يتّجه وليد سعدي لِخلافة جهيد زفيزف في منصب رئيس اتحاد الكرة الجزائري. ضمن انتخابات أشبه بـ “التزكية”، تُجرى صباح الـ 21 من سبتمبر الحالي.

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