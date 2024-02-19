الإعلان عن موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد قرعة الدور التمهيدي، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن “كاف” عبر موقعه الرسمي، عن إجراء عملية القرعة هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الواحدة ظهرا(بتوقيت الجزائر)، بالقاهرة.

وستكون ثمانية منتخبات إفريقية معنية بقرعة الدور التمهيدي، وهي المنتخبات الأقل تصنيفا في ترتيب الفيفا، ويتعلق الأمر بالصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا، وإسواتيني.

وستقام مباريات الدور التمهيدي خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024، وستنضم المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى 44 منتخبا معفيا من هذا الدور، لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.

وتقام التصفيات النهائية بتقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.