الإعلان عن موعد قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2027 في ثلاثة بلدان وهي: كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وستُجرى قرعة التصفيات هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت الجزائر، وذلك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة.

وسيشارك 48 منتخبا، بما في ذلك الفرق الثلاثة المضيفة، في التصفيات.

وستحدد القرعة مسار الوصول إلى النهائيات، حيث من المقرر أن تتأهل 24 منتخبا للنهائيات.

وستقام التصفيات على مدار ثلاث فترات في جدول مباريات “الفيفا” الدولية، قبل النهائيات المقرر إقامتها في الفترة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.

وستلعب الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

في حين ستجرى الجولتان الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، وتختتم التصفيات بإجراء الجولتين الخامسة والسادسة، في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.