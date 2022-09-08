-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
هذه هي القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري
العالم

الإمارات لإدارة حركة الطيران في أجواء أفغانستان

الشروق أونلاين
  • 986
  • 0
الإمارات لإدارة حركة الطيران في أجواء أفغانستان
أرشيف
مطار كابول

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اتفاقية مع حكومة طالبان في أفغانستان، لإدارة حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن المدير الإقليمي للهيئة الإماراتية إبراهيم معرفي، ستسمح الاتفاقية بتشغيل المجال الجوي لأفغانستان، للسماح بمرور طائرات دولية.

وقال ذات المتحدث إن الاتفاقية ستسمح للهيئة العامة للطيران المدني بـ”استعادة خدمات الملاحة المطلوبة لعودة خطوط طيران دولية كبرى إلى مطارات أفغانستان”.

وتشمل هذه الخدمات إدارة الحركة الجوية، والاتصالات، وأنظمة المراقبة، وخدمات الأرصاد الجوية. وكانت الهيئة الإماراتية قد عملت في أفغانستان قبل عودة طالبان، في إدارة خدمات التدقيق الأمني في عدّة مطارات أفغانية.

عودة إلزامية ارتداء “التشادور” على النساء في أفغانستان

وفي 7 ماي 2022، أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عن عودة إلزامية ارتداء لباس التشادور التقليدي على جميع النساء في الأماكن العامة.

وحسب ما نقلته فرانس برس، فقد أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله اخوند زاده، بوجوب ارتداء التشادور في الأماكن العامة.

وجاء في مرسوم لزاده كشفت عنه طالبان لوسائل الإعلام في العاصمة كابول:”ينبغي عليهن ( النساء الأفغانيات) ارتداء التشادور. تماشيا مع التقاليد”.

ويغطّي التشادور، الذي فرض ارتداؤه على النساء في أفغانستان في فترة حكمة طالبان السابقة بين 1996 و2001. سائر جسد المرأة، بما في ذلك الوجه.

مقالات ذات صلة
فى كناريا.. قوة ثالثة أم طابور خامس أو صدى الصوت المزدوج؟

فى كناريا.. قوة ثالثة أم طابور خامس أو صدى الصوت المزدوج؟

واشنطن تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحديد المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

واشنطن تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحديد المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

بعد بيلوسي.. وفد برلماني من فرنسا في زيارة إلى تايوان

بعد بيلوسي.. وفد برلماني من فرنسا في زيارة إلى تايوان

أردوغان: أوروبا تحصد ما زرعته بسبب عقوباتها ضد روسيا

أردوغان: أوروبا تحصد ما زرعته بسبب عقوباتها ضد روسيا

بوريطة ينقلب على وساطة الجامعة العربية مع تونس  

بوريطة ينقلب على وساطة الجامعة العربية مع تونس  

رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا تعويض واردات الغاز الروسي من الجزائر والنرويج

رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا تعويض واردات الغاز الروسي من الجزائر والنرويج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد