الإمارات لإدارة حركة الطيران في أجواء أفغانستان

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اتفاقية مع حكومة طالبان في أفغانستان، لإدارة حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن المدير الإقليمي للهيئة الإماراتية إبراهيم معرفي، ستسمح الاتفاقية بتشغيل المجال الجوي لأفغانستان، للسماح بمرور طائرات دولية.

وقال ذات المتحدث إن الاتفاقية ستسمح للهيئة العامة للطيران المدني بـ”استعادة خدمات الملاحة المطلوبة لعودة خطوط طيران دولية كبرى إلى مطارات أفغانستان”.

وتشمل هذه الخدمات إدارة الحركة الجوية، والاتصالات، وأنظمة المراقبة، وخدمات الأرصاد الجوية. وكانت الهيئة الإماراتية قد عملت في أفغانستان قبل عودة طالبان، في إدارة خدمات التدقيق الأمني في عدّة مطارات أفغانية.

عودة إلزامية ارتداء “التشادور” على النساء في أفغانستان

وفي 7 ماي 2022، أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عن عودة إلزامية ارتداء لباس التشادور التقليدي على جميع النساء في الأماكن العامة.

وحسب ما نقلته فرانس برس، فقد أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله اخوند زاده، بوجوب ارتداء التشادور في الأماكن العامة.

وجاء في مرسوم لزاده كشفت عنه طالبان لوسائل الإعلام في العاصمة كابول:”ينبغي عليهن ( النساء الأفغانيات) ارتداء التشادور. تماشيا مع التقاليد”.

ويغطّي التشادور، الذي فرض ارتداؤه على النساء في أفغانستان في فترة حكمة طالبان السابقة بين 1996 و2001. سائر جسد المرأة، بما في ذلك الوجه.