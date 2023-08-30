-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)
العالم

الإنقلابيون يطالبون القوات الفرنسية بمغادرة النيجر

الشروق أونلاين
  • 344
  • 0
الإنقلابيون يطالبون القوات الفرنسية بمغادرة النيجر
فرانس برس
مظاهرات ضد التواجد العسكري الفرنسي في النيجر، صورة من الأرشيف.

ألغى الإنقلابيون في النيجر، اليوم الأربعاء 30 أوت، جميع الإتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما قاموا بإلغاء حظر التجول المفروض في البلاد منذ 27 جويلية.

ويأتي إلغاء حظر التجول هذا بعد إعلان الجزائر، الأمس، عن مبادرتها لحل الأزمة في النيجر. وهي مبادرة مكونة من ستة نقاط من أجل “تحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي”.

حسب ما أفادت به قناة “الحدث” اليوم، فبعد إعلان الإنقلابيين أن السفير الفرنسي غير مرحب به بالرغم من رفض باريس الإستجابة لمطلب الإنقلابيين، فطلبوا اليوم من القوات الفرنسية المتواجدة بالنيجر مغادرة البلاد وهذا بعد إلغاء الإتفاقيات الأمنية مع باريس.

وتتواجد القوات الفرنسية في قاعدة عسكرية تقع في العاصمة النيجيرية نيامي وبها حوالي 1500 جنديا فرنسيا.

حسب نفس المصدر، فقد عرفت سفارة فرنسا الأمس، الثلاثاء، انتشارا أمنيا كثيفا وهدوء حذرا وذلك بعد إعلان ماكرون تمسكه ببقاء السفير الفرنسي في النيجر.

مقالات ذات صلة
محاكمة دونالد ترامب تنطلق يوم 4 مارس 2024

محاكمة دونالد ترامب تنطلق يوم 4 مارس 2024

اليابان غاضبة من الصّين

اليابان غاضبة من الصّين

انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر

انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر

انقلاب عسكري في الغابون.. أول تعليق من الصين

انقلاب عسكري في الغابون.. أول تعليق من الصين

قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

سوريا: مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد عدوان إسرائيلي

سوريا: مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد عدوان إسرائيلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد