الإنقلابيون يطالبون القوات الفرنسية بمغادرة النيجر

مظاهرات ضد التواجد العسكري الفرنسي في النيجر، صورة من الأرشيف.

ألغى الإنقلابيون في النيجر، اليوم الأربعاء 30 أوت، جميع الإتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما قاموا بإلغاء حظر التجول المفروض في البلاد منذ 27 جويلية.

ويأتي إلغاء حظر التجول هذا بعد إعلان الجزائر، الأمس، عن مبادرتها لحل الأزمة في النيجر. وهي مبادرة مكونة من ستة نقاط من أجل “تحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي”.

حسب ما أفادت به قناة “الحدث” اليوم، فبعد إعلان الإنقلابيين أن السفير الفرنسي غير مرحب به بالرغم من رفض باريس الإستجابة لمطلب الإنقلابيين، فطلبوا اليوم من القوات الفرنسية المتواجدة بالنيجر مغادرة البلاد وهذا بعد إلغاء الإتفاقيات الأمنية مع باريس.

وتتواجد القوات الفرنسية في قاعدة عسكرية تقع في العاصمة النيجيرية نيامي وبها حوالي 1500 جنديا فرنسيا.

حسب نفس المصدر، فقد عرفت سفارة فرنسا الأمس، الثلاثاء، انتشارا أمنيا كثيفا وهدوء حذرا وذلك بعد إعلان ماكرون تمسكه ببقاء السفير الفرنسي في النيجر.