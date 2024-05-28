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لحمله على وقف عدوانه في رفح فورا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على الاحتلال

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على الاحتلال
ح.م
وزير الخارجية الإرلندي

كشف وزير الخارجية الإرلندي مايكل مارتن مساء الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. لحمله على الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بوقف عمليته العسكرية في رفح.

وقال مارتن في تصريح لإذاعة محلية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا لأول مرة، خلال اجتماع لهم يوم الإثنين، احتمال فرض عقوبات على الاحتلال إذا استمر في تجاهل أمر المحكمة.

وأضاف الوزير الإرلندي يقول:”بالتأكيد، إذا لم تمتثل إسرائيل قريبا، فعلينا أن ندرس جميع الخيارات”. مؤكدًا دعم بلاده لفرض عقوبات أوروبية ضدها.

والتحقت إرلندا مؤخرا، إلى جانب إسبانيا والنرويج، بقائمة الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين. حيث تحظى الدولة الفلسطينية، منذ قيامها بالجزائر في عام 1988، باعتراف 12 دولة أوروبية.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي رفح في قطاع غزة بأكثر من 8 صواريخ. ما أسفر عن استشهاد 28 فلسطينيا.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في عدوانه على غزة، بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.

وتأتي هذه المجزرة أياما بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو الاحتلال إلى وقف عدوانه على رفح على الفور.

وتناقلت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر مشاهد مروّعة لآثار العدوان الإسرائيلي على المخيّم.

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