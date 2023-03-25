الاتحاد الدولي يُقْصِي الملاكمة “خليف” من خوض النّهائي العالمي

منع الاتحاد الدولي للفن النبيل الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض المنازلة النهائية في بطولة العالم.

وكان يُفترض أن تُنازل إيمان خليف منافسة لها من روسيا، في نهائي بطولة العالم للفن النبيل بِالهند هذا الأحد.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية، السبت، إن سبب المنع “طبّي”، دون الخوض في التفاصيل. وأضافت بِأنّها “ستتكّفل بِالمُرافقة الطبّية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المُؤهّلة لِأولمبياد باريس 2024، والمقرّرة بِالعاصمة السنيغالية داكار، في شهر أوت 2023”.