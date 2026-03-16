لضمان استقرار السوق.. اتحاد التجار يدعو للمداومة أيام العيد

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين”ugcaa“، الإثنين، كافة التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات، بالإضافة إلى الناقلين وسائقي سيارات الأجرة، إلى الالتزام بنظام المداومة خلال عطلة عيد الفطر، لضمان استمرار تموين السوق الوطنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة استئناف النشاط مباشرة بعد انتهاء العطلة لتفادي أي اضطراب في الأسواق وتعزيز استقرار الحركة التجارية والخدماتية.

كما حث الاتحاد التجار غير المعنيين بنظام المداومة على التطوع وفتح محلاتهم خلال العيد، مساهمةً في تعزيز الخدمة العمومية وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، فيما شدد على استمرار عمل سائقي سيارات الأجرة لضمان تنقل المواطنين بسهولة بين الأحياء والبلديات وزيارة الأهل والأقارب.

وأشاد الاتحاد بروح المواطنة والحس المدني الذي أبداه التجار والحرفيون خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى التزامهم بتموين الأسواق ومبادراتهم الإنسانية والخيرية لدعم الفئات الهشة والمحتاجين.

وتقدم الاتحاد بخالص الشكر لإطارات وأعوان الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ومصالح الأمن، والقطاعات الوزارية، وأعضاء لجنة اليقظة بالوزارة الأولى، والسلطات المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية، على جهودهم الميدانية ومرافقتهم للتجار والأسواق، والتي أسهمت في تعزيز الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي.

وفي الختام أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التزامه بمواصلة العمل والتنسيق مع السلطات العمومية وكافة الشركاء لتعزيز استقرار السوق الوطنية وترسيخ ثقافة المسؤولية والتضامن في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.