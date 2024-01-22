-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 4 ولايات
رياضة

الاتحاد المصري يصدر بيانا بشأن صلاح

عمر سلامي
  • 58
  • 0
الاتحاد المصري يصدر بيانا بشأن صلاح
أرشيف
محمد صلاح

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمسية الأحد، بيانا رسميا بشأن نجم الفراعنة ونادي ليفربول، محمد صلاح.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر ( أمسية الاثنين) لاستكمال علاجه”.

وأضاف: “هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حال التأهل”.

ويعاني محمد صلاح من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، حيث خرج اضطراريا في مباراة الجولة الثانية أمام غانا.

مقالات ذات صلة
فوز ساحق للجزائر على المغرب

فوز ساحق للجزائر على المغرب

جزر الرّأس الأخضر أوّل منتخب يعبر للدور الثاني

جزر الرّأس الأخضر أوّل منتخب يعبر للدور الثاني

صادي: الحكم حرمنا من 3 ضربات جزاء أمام بوركينافاسو

صادي: الحكم حرمنا من 3 ضربات جزاء أمام بوركينافاسو

ضربة موجعة لِصلاح ومنتخب مصر

ضربة موجعة لِصلاح ومنتخب مصر

بن سبعيني يغيب

بن سبعيني يغيب

هذا ما قاله رئيس “الفاف” قبل مواجهة بوركينافاسو

هذا ما قاله رئيس “الفاف” قبل مواجهة بوركينافاسو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد