الاتحاد المصري يصدر بيانا بشأن صلاح

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمسية الأحد، بيانا رسميا بشأن نجم الفراعنة ونادي ليفربول، محمد صلاح.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر ( أمسية الاثنين) لاستكمال علاجه”.

وأضاف: “هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حال التأهل”.

ويعاني محمد صلاح من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، حيث خرج اضطراريا في مباراة الجولة الثانية أمام غانا.