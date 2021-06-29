-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 11 ولاية
الجزائر

الاتحاد الوطني للفلاحين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ستختلف كثيرا عن سابقاتها

الشروق أونلاين
  • 2975
  • 0
الاتحاد الوطني للفلاحين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ستختلف كثيرا عن سابقاتها

قال الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الطاهر كرامي، أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لمجموعة من العوامل.

وأوضح كرامي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن أسعار الأضاحي ستعرف زيادة تترواح بين 30 إلى 40 بالمئة وهو ما يعني حسب المتحدث أن تكون الأسعار بداية من 4  إلى5 ملايين سنتيم وتصل إلى غاية 8 ملايين سنتيم للكبش المتوسط.

وأرجع المتحدث سبب هذا الغلاء على الرغم من الجفاف الذي من المفروض أن يكون سببا في انهيار الأسعار إلى غلاء الأعلاف بأرقام خيالية وكذا تدخل السماسرة الذين يعملون على رفع هذه الأخيرة.

واعتبر ضيف المورنينغ أن غياب الرقابة التجارية سيؤدي إلى الارتفاع الجنوني، داعيا وزارة التجارة والفلاحة إلى التدخل لضبط الأسعار ودعم الموال.

مقالات ذات صلة
نور الدين بدوي أمام القضاء قريبا..!

نور الدين بدوي أمام القضاء قريبا..!

المركزية النقابية تحضر لأكبر عملية تجديد هياكل في تاريخها

المركزية النقابية تحضر لأكبر عملية تجديد هياكل في تاريخها

مواد الهوية ترفع حظوظ المترشحين لنيل “البيام”

مواد الهوية ترفع حظوظ المترشحين لنيل “البيام”

جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

“حمس” تفصل الثلاثاء في مشاركتها في الحكومة المقبلة

“حمس” تفصل الثلاثاء في مشاركتها في الحكومة المقبلة

اطمئنّوا.. لا زيادة في أسعار المياه المعدنية

اطمئنّوا.. لا زيادة في أسعار المياه المعدنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد