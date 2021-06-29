الاتحاد الوطني للفلاحين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ستختلف كثيرا عن سابقاتها

قال الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الطاهر كرامي، أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لمجموعة من العوامل.

وأوضح كرامي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن أسعار الأضاحي ستعرف زيادة تترواح بين 30 إلى 40 بالمئة وهو ما يعني حسب المتحدث أن تكون الأسعار بداية من 4 إلى5 ملايين سنتيم وتصل إلى غاية 8 ملايين سنتيم للكبش المتوسط.

وأرجع المتحدث سبب هذا الغلاء على الرغم من الجفاف الذي من المفروض أن يكون سببا في انهيار الأسعار إلى غلاء الأعلاف بأرقام خيالية وكذا تدخل السماسرة الذين يعملون على رفع هذه الأخيرة.

واعتبر ضيف المورنينغ أن غياب الرقابة التجارية سيؤدي إلى الارتفاع الجنوني، داعيا وزارة التجارة والفلاحة إلى التدخل لضبط الأسعار ودعم الموال.