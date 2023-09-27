الاحتفال بالمولد النبوي.. هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف “مشروع” من الناحية الدينية وهي مناسبة لاستذكار أخلاقه وتلقينها للنشء.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لإشرافه بمقر ولاية تيبازة على يوم دراسي تحت عنوان “إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، أن الجزائر على غرار الأمة الإسلامية تحتفل سنويا بذكرى مولد أسمى الخلق”.

وأضاف بلمهدي مبرزا أنها “مناسبة للتذكير بسيرته العطرة و أخلاقه السامية وغرس أخلاق المسلم الصالح في النشء”.

واستدل بلمهدي في هذا السياق بأن الرسول الكريم “كان يصوم كل يوم اثنين لأنه يوم ميلاده ويفرح به” مشددا على أنه دليل على أن إظهار الفرحة “أمر مجاز شرعا”، غير أن إظهار الفرحة بممارسات “غير لائقة أو خطيرة مثل استعمال المفرقعات وما تحمله من أذى غير مجاز”.

وقال الوزير: “ينبغي أن تكون ذكرى المولد النبوي فرصة لإقامة المجالس الدينية للذكر وتعليم السيرة النبوية الشريفة وأخلاق المسلم الصالح و قراءة القرآن و تكريم حفظته، إلى غيرها من المجالات الدينية الأخرى على غرار تنظيم أيام دراسية أو ملتقيات علمية”.