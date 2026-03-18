الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، عن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب خلال غارة ليلية.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.

وقال كاتس في بيان “ليلة أمس، تمّ أيضا القضاء على وزير استخبارات إيران اسماعيل خطيب”، مضيفا أنه ⁠هو ‌ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أذنا للجيش ⁠باستهداف أي مسؤول ⁠إيراني كبير آخر دون الحاجة إلى موافقات إضافية ومتى سنحت الفرصة.

ووفقا لمنشور جيش الاحتلال الإسرائيلي حول اغتيال خطيب فقد تم تعيينه في منصب وزير الاستخبارات من قبل علي خامنئي عام 2021.

كان مسؤولا عن وزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات المركزي للنظام الإيراني.

تتمتع الوزارة بقدرات استخباراتية متقدمة وتُستخدم كذراع أساسية في الرقابة والتجسس وتنفيذ العمليات السرية في أنحاء العالم.

شغل خطيب في الماضي عدة مناصب مركزية في الحرس الثوري خاصة في مجالات الاستخبارات حيث شكّل مركز معرفة مهم.

مقالات ذات صلة
مجتبى خامنئي يصرّ على الثأر.. وهذا ما كشفه مسؤول إيراني كبير!

مجتبى خامنئي يصرّ على الثأر.. وهذا ما كشفه مسؤول إيراني كبير!

“ليلة استهداف عائلة خامنئي ونجاة مجتبى”.. تسريب صوتي يكشف التفاصيل! 

“ليلة استهداف عائلة خامنئي ونجاة مجتبى”.. تسريب صوتي يكشف التفاصيل! 

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

تصاعد مؤشرات الأزمة داخل المغرب على أكثر من صعيد

تصاعد مؤشرات الأزمة داخل المغرب على أكثر من صعيد

ماكرون يقول “لا” لترامب

ماكرون يقول “لا” لترامب

هذا ما قالته رئيسة الوزراء اليابانية بشأن إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط!

هذا ما قالته رئيسة الوزراء اليابانية بشأن إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط!

