الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، عن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب خلال غارة ليلية.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.

وقال كاتس في بيان “ليلة أمس، تمّ أيضا القضاء على وزير استخبارات إيران اسماعيل خطيب”، مضيفا أنه ⁠هو ‌ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أذنا للجيش ⁠باستهداف أي مسؤول ⁠إيراني كبير آخر دون الحاجة إلى موافقات إضافية ومتى سنحت الفرصة.

ووفقا لمنشور جيش الاحتلال الإسرائيلي حول اغتيال خطيب فقد تم تعيينه في منصب وزير الاستخبارات من قبل علي خامنئي عام 2021.

كان مسؤولا عن وزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات المركزي للنظام الإيراني.

تتمتع الوزارة بقدرات استخباراتية متقدمة وتُستخدم كذراع أساسية في الرقابة والتجسس وتنفيذ العمليات السرية في أنحاء العالم.

شغل خطيب في الماضي عدة مناصب مركزية في الحرس الثوري خاصة في مجالات الاستخبارات حيث شكّل مركز معرفة مهم.