الاحتلال يرتكب 10 مجازر في ساعات قليلة

عشراتُ الشهداء في مدرسةٍ تأوي نازحـــين بجباليا

استُشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “أستُشهد وأصيب عددٌ من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أن 12 شخصًا استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 54 شخصًا بجروح جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

ومن جانب آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى “النصر” للأطفال في مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في بيان: “قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى”.

وتحدّث فلسطينيون من داخل مدرسة الفاخورة التي تعرَّضت للقصف الإسرائيلي، فقال شاهدٌ عيان على المجزرة لـ”الجزيرة” إن القصف استهدف النازحين وهم بالمدرسة، ولفت إلى أن الأولاد الصغار كانوا بهذا المكان ولم يتناولوا أكلهم بعد.

وتحدّث شاهد آخر فقدَ أفرادا من عائلته بالقصف وهو يبكي: “4 أشخاص من عائلتنا اختفوا، لا يوجد شيءٌ في هذا المكان سوى المدنيين، لا مقاومة ولا مقاتلو حماس، لماذا يتم قصفنا؟ كان في الغرفة أطفال ونساء”. وعن طبيعة الإصابات قال: “كل جثثهم كانت مقطعة أيديهم أو رؤوسهم، كلهم أشلاء”.

ويأتي هذا الاستهداف المروّع بعد قصف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين. وتعرّض مخيم جباليا لمجزرتين إسرائيليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرتا عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 400 فلسطيني.

إلى ذلك، حمّلت حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارتَه، المسؤولية عن “المجازر” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان “الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر الإسرائيلية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة، التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء”.

وأضافت الحركة أن “الاحتلال شن غارّة بالطيران الأمريكي، على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضمُّ العدد الأكبر من النازحين، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد، بمنطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة”. وتابعت “الاحتلال المجرم يرتكب هذه المجازر الوحشية، بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية كاملة، عن جرائم الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 29 يوما حربا مدمرة على غزة، وبلغ عددُ الشهداء إلى غاية أمس السبت 9488 شهيدًا حسب وزارة الصحة بالقطاع. وأفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب عشر مجازر كبرى خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 231 شخصًا.

وأضافت في تقريرها بأنَّ 70% من ضحايا هذه الهجمات هم من النساء والأطفال، كما تلقت الوزارة تقارير عن 2200 حالة فقدان، من بينهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض، مما ينذر بارتفاع أعداد الشهداء.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد 150 من الطواقم الطبية خلال تأدية واجبهم الإنساني، وتعرُّض 57 سيارة إسعاف للتدمير. كما استهدف الاحتلال بشكل متعمد 105 من المؤسسات الصحية، مما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة وتدهور الوضع الصحي في القطاع.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.