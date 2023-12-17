 الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

استدعت شرطة الاحتلال، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، البالغ من العمر 85 سنة، وذلك للتحقيق معه، حسب ما نشرته مؤسسة أمناء الأقصى. ويأتي الإستدعاء بعد قرار الاحتلال بهدم بيته في بدايات الأحداث وتجديد قرار منع سفره.

وحسب ذات البيان فتم التحقيق مع الشيخ اليوم، الأحد 17 ديسمبر، بمركز المسكوبية بخصوص آخر خطبة قدمها بالمسجد الأقصى المبارك. “وكان مضمون التحقيق حول حديثه عن : تبادل الأسرى – رفض اقتحامات الأقصى- اخلاقيات الحرب- أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر والنصر.” يقول البيان.

مؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة أضافت أن المحقق اعتبر أن حجم تأثير الشيخ وتداول مقاطع من خطبه على التواصل الاجتماعي يكفي لادانته. وقد سبق للجماعات الدينية المتطرفة وأن حرضت على اغتيال وطالبت بتصفيته عبر الإعلام العبري.