الاحتلال “يسمح” بدخول مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر

وافقت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء، على دخول مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال مصر، وبناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المساعدات المسموح بإدخالها تنحصر في المواد الغذائية والمياه والأدوية.

كما يحصر الاحتلال دخول المساعدات على سكان جنوب قطاع غزة، أو الذين يتحركون إلى هناك، على حدّ تعبير السلطات المحتلّة.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق من اليوم، إلى “إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أقرب وقت”.

وتحدث شكري عن “خطة تحرك جاهزة، للبدء في إنفاذ المساعدات إلى القطاع. فور إزالة الجانب الإسرائيلي للعوائق أمام عمل المعبر المصري”.