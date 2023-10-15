الاحتلال يهدّد بقصف مستشفى شيّدته دولة عربية في غزة

هدد الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، بقصف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، مطالبا بإخلائه بالكامل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن “إدارات المستشفيات ترفض الاخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة”.

وكشف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال “تواصل منذ يومين تهديد عدد من مدراء المستشفيات في قطاع غزة بإخلائها، عبر الرسائل وبالاتصال المباشر. فيما يرفض مدراء المستشفيات التعامل مع هذه الاتصالات والرسائل”.

“وتوشك المنظومة الصحية في قطاع غزة على الانهيار، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وعدم سماح الاحتلال بإيصال الوقود والمياه منذ بداية عدوان الاحتلال قبل تسعة أيام”، تضيف الوكالة.

وأنشئ مستشفى الكويت التخصصي في رفح بقطاع غزة عام 2007، من طرف جمعية الرحمة الكويتية للإغاثة والتنمية.