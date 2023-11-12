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الاحتلال يواصل حصار وقصف مجمّع الشفاء الطبي في غزة

الشروق أونلاين
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الاحتلال يواصل حصار وقصف مجمّع الشفاء الطبي في غزة
ح.م
مجمع الشفاء الطبي في غزة

تواصل طائرات الاحتلال قصف محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. في اليوم الـ37 من حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المستشفى ما زال محاصرا من مدفعية الاحتلال والطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها بالمكان، أن 5 مبانٍ من مجمع الشفاء قد تعرضت للقصف عبر طائرات الاحتلال ومدفعيته. بعد أن كانت قد دمرت مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية منه.

وتابع المصدر أن 5 مواليد جدد استشهدوا بالمستشفى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ونفاد الوقود. بعد نفاد الأكسجين منذ أمس، إضافة إلى استشهاد 7 جرحى آخرين.

ويؤوي مجمع الشفاء الطبي أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة. وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

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