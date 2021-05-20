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الجزائر
كشف عنها النائب العام المساعد لدى مجلس القضاء

الاعتداء على معلمات برج باجي مختار.. تفاصيل جديدة مثيرة في القضية!

الشروق أونلاين
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الاعتداء على معلمات برج باجي مختار.. تفاصيل جديدة مثيرة في القضية!

كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار، بولقصيبات محمود، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية الاعتداء على معلمات في برج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين في القضية.

وقال النائب العام المساعد بولقصيبات، خلال الندوة الصحافية حول قضية الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار، إنه تم القبض على 9 متهمين، بينهم 4 اعترفوا بالجريمة و5 قيد التحقيق.

وأوضح النائب العام المساعد أن الكثير مما يشاع في صفحات الفيسبوك عار من الصحة، مشيرا إلى أن الجناة قاموا بالاعتداء جنسيا على إحدى المعلمات.

وأشار بولقصيبات أن الاعتداء كان بالضرب واستعمال آلات حادة، فيما سيتم تقديم الجناة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج باجي مختار.

حادثة استاذات برج باجي مختار الأكثر تداولا على تويتر بالجزائر

وحققت حادثة الاعتداء على استاذات بولاية برج باجي مختار قبل يومين الترند على منصة تويتر بالجزائر وكانت الموضوع  الأكثر تداولا يوم الخميس، وسط موجة تضامن مع الضحايا ومطالب بتسليط عقوبة مشددة على المتورطين فيها.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين بموجة تضامن مع استاذات ببرج باجي مختار بعد تعرضهن للاعتداء بالسلاح الأبيض، مرفوق باغتضاب حسب رواية زميلات الضحايا.

وهزت الحادثة المجتمع  وخاصة الوسط التربوي وحتى العالم الإفتراضي  وحققت  “الترند” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الجزائر.

وكانت المنشورات تحمل التنديد والشجب لما حدث لمربيات الأجيال، مطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

“جمال شرفي” أحد المتفاعلين مع القضية على موقع “تويتر” علق قائلا “لا أحد يستحق ما حصل من إجرام وترويع في برج باحي مختار فما بالك بنساء و مربيات أجيال عزل، على الدولة الضرب بيد من حديد فهذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة”.

معلقة أخرى تدعى “لينا” طالبت هي الأخرى بتسليط أشد العقوبات على من أسمتهم “وحوش بشرية” وهو ما دعى إليه أغلب المتفاعلين مع القضية.

وزير التربية يصدر أول تعليق الأربعاء 19 ماي

قال وزير التربية، محمد واجعوط، الأربعاء، إن التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على الأستاذات في برج باجي مختار.

وعبر الوزير عن تضامنه مع الأساتذة المعتدى عليهم، مؤكدا أن “مكانة الأستاذ متميزة وهو رمز العلم ومن يحضر إطارات الغد”.

من جهته أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له توقيف شخصين من المشتبه بهم تعرفن عليهم الضحايا.

كما أكد المصدر ذاته أن النيابة فتحت تحقيقا معمقا لتوقيف الفاعلين بكل الوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.

وقام مجموعة من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار عبروا فيها عن دعمهم للأستاذات ورفضهم لمثل هذه الاعتداءات.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات أكدوا فيها أن “الإعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر” مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وتعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن  الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.

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التعليقات
9
  • منور

    الإعتداء الرابع ولم تتحرك الجهات الوصية ، ... حسناً فعلوا بمغادرة المنطقة حتى تتوفر الظروف الملائمة

    4
  • امينة وهران

    من يتحمل المسؤولية هم الاجهزة الامنية بدرجة الاولى التي للاسف لم تقم بواجبها كما ينبغي رغم المناشدات المتكررة لعمال التربية في هذه المنطقة المعزولة ,المنكوبة والمهمشة لتوفير الامن لكن لو تعلق الامر بالخليجيين الذين ياتون كل مرة الى الصحراء لاستنزاف ثرواتها الحيوانية ايلة للانقراض نجد المسوولين يهرولون اليهم و يتم تسخير لهم فرقة امنية تسهر على حمايتهم وعليه ومن هذا المنبر نتمنى عزل وزير التربية الذي من المفروض يقوم بواجب زيارة الضحايا من الوهلة الاولى وعزل رئيس الامن تلك المنطقة وايضا والى المنطقة وتكريم استاذات وتعويضهن ماديا ومعنويا

    10
  • جنوبي

    سجن 3 نجوم هو السبب في تفشي الإجرام في وسط الكجتمع ، لو يحرم كل مجرم من الرفاهية التي يعيشها في السجن و يساق مذلولا مسلسلا للأعمال الشاقة لما وصلنا لهذه الظاهرة أين أصبح المجرم يتمنى العودة للسجن ، يتحججون بحقوق الانسان و هل المعتدى عليه ليس إنسان

    5
  • المحلل الاسترتيجي

    على الدولة اعادة النظر في توجيه البنات نحو الاماكن البعيدة من مساكنهن لاننا مجتمع محافظ---والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه--حان وقت تطبيق القانون--(اللي دار يخلص).

    0
  • mohamed

    dans les pays qui se respectent, le premier responsable dans le secteur se rend sur place au moins pour s'enquérir sur l'état de santé des victimes

    22
  • محمد

    هذو القوم المفروض لا توفر لهم الدولة لا معلمين لا اطباء لا اي شيء

    4
  • ظاهرة حقيقية

    امر لا يجب السكوت عنه وعلى اجهزة الامن ان تتحمل كل مسؤولياتها وتوقيف الجناة في اقرب وقت وهم قادرين على ذلك اللهم ان كان في الامر سرا..

    34
  • جزايري حر

    هذا الوضع المتعفن ، وبروز ظاهرة العصابات الإجرامية التي تصول وتجول بلا حسيب ولا رقيب ، ودون استرجاع هيبة الدولة وردع هذا *** الإرهاب *** الجديد قد تتطور الأمور إلى النموذج المكسيكي والبرازيلي حيث العصابات مسلحة تسليحا ثقيلا وتحارب الدولة ندا لند... كثير من الخبراء على هذا المنبر المحترم وغيره دقوا ناقوس الخطر ونبهوا إلى خطورة مايجري لكن .... ؟؟؟؟!!!!!

    36
  • Mohdz

    و الله هاذا شيئ خطير عسو عرض المواطن كرماته و ممتلكاته عوض التظيق عليه و الخوف عل زوال مصالحكم .

    35

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