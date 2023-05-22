الانتخابات التركية: المرشّح السابق سنان أوغان يعلن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية

أعلن مرشح الانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان يوم الإثنين، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية يوم 28 ماي الجاري.

وعقد أوغان مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله دعمه لأردوغان في انتخابات الـ 28 من الشهر الجاري. وقال أوغان:”المعارضة التركية لم تستطع أن تقنعنا ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان والرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان”.

وأضاف المرشح الذي حصل على 5 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أن موقفه هذا ينبع من سعيه للحفاظ على “المكاسب التي حققتها تركيا”.

ودعا المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان تأييد الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، وضرورة أن تستمر مسيرة الصناعات الدفاعية التركية.