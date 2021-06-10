-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الانتخابات التشريعية.. انطلاق عملية تصويت الجالية الجزائرية بالخارج

الشروق أونلاين
  • 333
  • 0
الانتخابات التشريعية.. انطلاق عملية تصويت الجالية الجزائرية بالخارج

انطلقت، الخميس، عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج للانتخابات التشريعية، ضمن إجراءات تحكيمية على مستوى البعثات الديبلوماسية.

وشهدت مختلف المراكز الدبلوماسية انطلاق عملية اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي ستستمر إلى غاية السبت 12 جوان الجاري وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الساعة السابعة مساءً.

وفتحت السفارات الجزائرية عبر مختلف دول العالم، مكاتبها صباح الخميس، لتمكين الجالية من الإدلاء بأصواتهم في حين عرفت سفارات عديدة فتح عدة مكاتب في مدن مختلفة لتسهيل عملية التصويت على أفراد الجالية.

ونشرت بعض التمثيليات الديبلوماسية على صفحاتها الرسمية صورا لعملية الانتخاب وتوافد أفراد الجالية على المكاتب المخصصة.

وتحسباً للموعد الانتخابي، وضعت السلطة الوطنية للانتخابات 43 مركز بالخارج لفائدة قرابة مليون مسجل في القوائم الانتخابية.

مقالات ذات صلة
“الدحداح” أمام محكمة الجنايات لاستكمال إجراءات متابعته

“الدحداح” أمام محكمة الجنايات لاستكمال إجراءات متابعته

الطريق العابر للصحراء.. ماذا ستجني الجزائر من هذا المشروع الضخم؟

الطريق العابر للصحراء.. ماذا ستجني الجزائر من هذا المشروع الضخم؟

برلمانيون ببرامج “أميار” وجمعيات أحياء!

برلمانيون ببرامج “أميار” وجمعيات أحياء!

الجوية الجزائرية تكشف تاريخ بداية بيع تذاكر رحلات روما

الجوية الجزائرية تكشف تاريخ بداية بيع تذاكر رحلات روما

رئيس الجمهورية يسدي تعليمات هامة لتأمين تشريعات 12 جوان

رئيس الجمهورية يسدي تعليمات هامة لتأمين تشريعات 12 جوان

حصيلة كورونا بالجزائر: 321 إصابة جديدة و8 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر: 321 إصابة جديدة و8 وفيات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد