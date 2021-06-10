الانتخابات التشريعية.. انطلاق عملية تصويت الجالية الجزائرية بالخارج

انطلقت، الخميس، عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج للانتخابات التشريعية، ضمن إجراءات تحكيمية على مستوى البعثات الديبلوماسية.

وشهدت مختلف المراكز الدبلوماسية انطلاق عملية اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي ستستمر إلى غاية السبت 12 جوان الجاري وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الساعة السابعة مساءً.

وفتحت السفارات الجزائرية عبر مختلف دول العالم، مكاتبها صباح الخميس، لتمكين الجالية من الإدلاء بأصواتهم في حين عرفت سفارات عديدة فتح عدة مكاتب في مدن مختلفة لتسهيل عملية التصويت على أفراد الجالية.

ونشرت بعض التمثيليات الديبلوماسية على صفحاتها الرسمية صورا لعملية الانتخاب وتوافد أفراد الجالية على المكاتب المخصصة.

وتحسباً للموعد الانتخابي، وضعت السلطة الوطنية للانتخابات 43 مركز بالخارج لفائدة قرابة مليون مسجل في القوائم الانتخابية.