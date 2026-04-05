الجزائر

الانتخابات التشريعية يوم الخميس 2 جويلية 2026

الانتخابات التشريعية يوم الخميس 2 جويلية 2026
ح.م
المجلس الشعبي الوطني

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026.

وسيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وفق ما ينصّ عليه المرسوم، ابتداء من الأحد 12 أفريل الجاري، إلى غاية 26 أفريل.

من جهة أخرى، عرض وزير الداخلية سعيد سعيود يوم السبت، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

مجلس الأمة يصادق على قانون الانتخابات

وقال سعيود إن “مشروع هذا القانون، يأتي من أجل مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد. في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن”.

“حيث يؤسس النصّ لمرحلة جديدة من تعزيز الشرعية التمثيلية، وتكريس العدالة الانتخابية. بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين”، يضيف الوزير.

مشيرا إلى “إشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والأحزاب السياسية، بهدف تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. بناء على أسس موضوعية، تستند على معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية”.

مقالات ذات صلة
تقدم في وتيرة إنجاز السكة الحديدية بين عنابة وتبسة

تقدم في وتيرة إنجاز السكة الحديدية بين عنابة وتبسة

الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

هذا جديد البطاقات الرمادية للسيارات بداية من الأحد!

هذا جديد البطاقات الرمادية للسيارات بداية من الأحد!

اتفاقية تعاون جديدة بين الأمن الوطني والضرائب

اتفاقية تعاون جديدة بين الأمن الوطني والضرائب

أوروبا تستعد لصدمة طاقة “طويلة الأمد”  

أوروبا تستعد لصدمة طاقة “طويلة الأمد”  

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

