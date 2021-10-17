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الجزائر

الانتخابات المحلية: حمس تشكو من تعرض قوائمها لمجازر

الشروق أونلاين
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الانتخابات المحلية: حمس تشكو من تعرض قوائمها لمجازر
ح.م

نددت حركة مجتمع السلم، الأحد، بما وصفته بـ “المجازر ” التي تتعرض لها  قوائم مترشحيها للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت حمس في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المكتب التنفيذي للحركة اجتمع السبت لمتابعة ما تتعرض له عملية التحضير للمحليات من انتهاكات خطيرة وتجاوزات كثيرة في حق المترشحين.

وأكدت الحركة أنه بناءً على التقارير التي وصلتها من مختلف الولايات فإنها سجلت تعرض قوائم المترشحين إلى مجازر حقيقية.

وأضافت أن “عملية استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية”.

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