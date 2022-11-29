-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“الانتربول” يشيد بالشرطة الجزائرية بعد تحرير طفل أجنبي من مختطفيه

الشروق أونلاين
  • 494
  • 0
“الانتربول” يشيد بالشرطة الجزائرية بعد تحرير طفل أجنبي من مختطفيه
ح.م

أشادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، الثلاثاء، باحترافية الشرطة الجزائرية في تحرير طفل من جنسية ايفوارية يبلغ من العمر 11 سنة، كان قد اختطف بإحدى الدول الأجنبية سنة 2021، بغرض طلب فدية من والدته.

وأفاد بيان  للمديرية العامة للأمن الوطني، ان حيثيات القضية، تعود إلى انه   “فور تلقي المكتب المركزي الوطني لأنتربول الجزائر، التابع لمديرية الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، لنشرة بحث دولية حول هذه القضية، شهر أوت 2022، تم مباشرة التحقيقات بالتنسيق مع المصالح العملياتية المختصة للشرطة الجزائرية، حيث أسفرت التحريات عن تحديد موقع وهوية أحد المتورطين من (جنسية أجنبية) وتوقيفه على مستوى مدينة سيدي بنور بالجزائر العاصمة، مع تحرير القاصر”.

وإثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القليعة، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة “اختطاف قاصر بغرض طلب فدية مع الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني”.

مقالات ذات صلة
ترخيص بتقسيط الديون المترتبة على مكتتبي “عدل”

ترخيص بتقسيط الديون المترتبة على مكتتبي “عدل”

منظومة التعليم القرآني في الجزائر تحظى بعناية الدولة

منظومة التعليم القرآني في الجزائر تحظى بعناية الدولة

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

رئيسة الحكومة التونسية في زيارة عمل إلى الجزائر (فيديو)

رئيسة الحكومة التونسية في زيارة عمل إلى الجزائر (فيديو)

“إيتا إيروايز”… خدمات جديدة لتعزيز الشراكة بين الجزائر وإيطاليا

“إيتا إيروايز”… خدمات جديدة لتعزيز الشراكة بين الجزائر وإيطاليا

“ثقتنا مطلقة في الرئيس تبون وماضون في العلاقة مع سوريا”

“ثقتنا مطلقة في الرئيس تبون وماضون في العلاقة مع سوريا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد