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الجزائر

الانترنت في 66 بالمئة من المنازل في الجزائر.. بحلول 2024

الشروق أونلاين
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الانترنت في 66 بالمئة من المنازل في الجزائر.. بحلول 2024
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تعبيرية

تهدف وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية إلى ربط ثلثي المنازل في الجزائر ( 66 بالمئة ) بشبكة الانترنت الثابت مع حلول العام 2024.

وحسب ما كشف عنه وزير القطاع كريم بيبي تريكي مساء الثلاثاء بالبليدة، فإن “استراتيجية الوزارة تسعى إلى ربط ثلثي المنازل عبر الوطن بشبكة الإنترنت الثابت في آفاق 2024”.

وقال الوزير بيبي تريكي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. إن “مخطط عمل الحكومة يقضي بربط مليوني منزل إضافي على مستوى التراب الوطني، بهذه الخدمة في آفاق 2024”.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تحصي حاليا 4.2 مليون منزل مربوط بشبكة الهاتف الثابت. بعد ربط 100 ألف منزل منذ بداية السنة الجارية.

وسيتمّ في إطار إستراتيجية الوزارة بالتعاون مع مختلف القطاعات، ربط جميع الأحياء والمدن الجديدة بتقنية “الألياف البصرية إلى غاية المنازل”. بالموازاة مع ربطها بشبكات المياه، وصرف صحي، والكهرباء و الغاز.

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