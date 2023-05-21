-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البارادو يفوز دون أن يتخلّص من شبح النّزول

علي بهلولي
  • 252
  • 0
البارادو يفوز دون أن يتخلّص من شبح النّزول
الأرشيف
نادي البارادو مطالب بِالاحتفاظ بِديناميكية الفوز، إن أراد البقاء في حظيرة النّخبة.

استعاد نادي البارادو مساء الأحد نغمة الانتصارات، لكنّه ما زال مُهدّدا بِالنّزول إلى القسم الثاني.

وتغلّب نادي البارادو بِنتيجة (2-1) على اتحاد العاصمة، في مباراة جوارية متأخّرة عن الجولة الـ 20 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. بعد أن عجز عن حصد الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة لِهذه المنافسة.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة رضوان علّو.

وسجّل ثنائية البارادو كلّ من: إيدير مقدّم وعادل بوزيدة في الدقيقة الـ 31 والوقت بدل الضّائع (90+6)، على التوالي. بينما أمضى توقيع فريق “سوسطارة” اللاعب الليبي زكريا الحريش في الدقيقة الـ 53.

ورفع بوزيدة غلّته إلى 6 أهداف، بينما افتتح مقدم والحريش عدّاد التهديف.

وتجمّد اتحاد العاصمة في المركز الـ 8 بِرصيد 32 نقطة، مثلما بقي نادي البارادو يشغل الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، لكن بِمجموع 25 نقطة.

وبات نادي البارادو وقد لعب كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 23 مواجهة، بينما خاض اتحاد العاصمة 21 مباراة فقط.

مقالات ذات صلة
27 مليار سنتيم تمشي على استحياء في أزقّة “سوسطارة”

27 مليار سنتيم تمشي على استحياء في أزقّة “سوسطارة”

بصمة قوية لِكيفين قيطون

بصمة قوية لِكيفين قيطون

هاجس الإصابات يطارد الخضر قبل “كان” كوت ديفوار

هاجس الإصابات يطارد الخضر قبل “كان” كوت ديفوار

الأكثر إنفاقا منذ ذهاب غوارديولا للسيتي

الأكثر إنفاقا منذ ذهاب غوارديولا للسيتي

نحو تسريح اللاعب بلفوضيل من نادي الغرافة

نحو تسريح اللاعب بلفوضيل من نادي الغرافة

هذا ما قاله مدرب صن داونز بعد الإقصاء أمام الوداد المغربي

هذا ما قاله مدرب صن داونز بعد الإقصاء أمام الوداد المغربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد