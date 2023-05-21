البارادو يفوز دون أن يتخلّص من شبح النّزول

نادي البارادو مطالب بِالاحتفاظ بِديناميكية الفوز، إن أراد البقاء في حظيرة النّخبة.

استعاد نادي البارادو مساء الأحد نغمة الانتصارات، لكنّه ما زال مُهدّدا بِالنّزول إلى القسم الثاني.

وتغلّب نادي البارادو بِنتيجة (2-1) على اتحاد العاصمة، في مباراة جوارية متأخّرة عن الجولة الـ 20 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. بعد أن عجز عن حصد الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة لِهذه المنافسة.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة رضوان علّو.

وسجّل ثنائية البارادو كلّ من: إيدير مقدّم وعادل بوزيدة في الدقيقة الـ 31 والوقت بدل الضّائع (90+6)، على التوالي. بينما أمضى توقيع فريق “سوسطارة” اللاعب الليبي زكريا الحريش في الدقيقة الـ 53.

ورفع بوزيدة غلّته إلى 6 أهداف، بينما افتتح مقدم والحريش عدّاد التهديف.

وتجمّد اتحاد العاصمة في المركز الـ 8 بِرصيد 32 نقطة، مثلما بقي نادي البارادو يشغل الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، لكن بِمجموع 25 نقطة.

وبات نادي البارادو وقد لعب كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 23 مواجهة، بينما خاض اتحاد العاصمة 21 مباراة فقط.