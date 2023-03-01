البرلمان الفنلندي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

وافق البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء، على انضمام البلاد إلى حلف الناتو، بعد تأييد 184 نائبا، مقابل صوت واحد ضد الانضمام.

وتقدمت فنلندا رسميا شهر ماي الماضي بطلب الالتحاق بالناتو، أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

لكن موافقة البرلمان لا تكفي لقبول هذا الطلب، حيث يخضع الانضمام إلى الحلف لشرط الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء، وهي 30 دولة.

وقد وقعت كل من فنلندا والسويد مذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن الانضمام إلى الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة المتعلّقة أساسا بملف مكافحة الإرهاب.