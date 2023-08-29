البرهان يغادر السودان للقاء السيسي في مصر

في ظل استمرار الاقتتال مع قوات حميدتي

غادر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان صباح الثلاثاء، إلى مصر. لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، ستتناول هذه المباحثات “تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين. وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين”.

ويرافق البرهان في زيارته إلى مصر، وزير الخارجية علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

ويعرف السودان منذ منتصف أفريل الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي للبلاد، وقوات التدخل السريع التي يقودها حميدتي.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص، ونزوح ما يزيد عن 4 ملايين سوداني من مناطق النزاع، إلى مناطق داخل البلاد أو دول مجاورة.