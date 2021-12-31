البروفيسور جنوحات: 20 بالمائة من مرضى الزكام مصابون بكورونا

كشف رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة البروفيسور كمال جنوحات، أن 20 بالمائة من مرضى الزكام مصابون بكورونا.

وتوقع جنوحات، الجمعة، في تصريح للشروق نيوز دخول ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في أقل من أسبوعين، موضحا أن سلالة دلتا ستختفي نهاية جانفي.

وأضاف جنوحات أن سلالة أوميكرون دخلت قبل وقتها، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش حاليا نفس سيناريو الموجة الثالثة، قائلا: “نعيش حاليا موجة مزدوجة بين أوميكرون ودلتا”.

وتابع جنوحات قائلا إن “أوميكرون لا يتعايش مع السلالات الأخرى ومن المتوقع أن يقضي على سلالة دلتا”.