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الجزائر

البنك الدولي يصنف الجزائر ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025

الشروق أونلاين
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البنك الدولي يصنف الجزائر ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025
ح. م
صورة تعبرية.

صعدت الجزائر في تصنيف مجموعة البنك الدولي لتصنف ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025، فارتفع تصنيف تصنيف الجزائر من فئة “الدخل المتوسط” إلى فئة “الدخل المرتفع”، وفق الإحصائيات المتعلقة بالمراجعة الإحصائية الوطنية التي أجريت على حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت الجزائر ضمن الـ10 دول الإفريقية المصنفة كدول ذات دخل مرتفع إلى جانب سيشل – الغابون – ليبيا- جنوب إفريقيا.

وترجع إعادة التصنيف هذه إلى “مراجعة شاملة للحسابات القومية”، فحسب البنك الدولي، شمل التحديث إدراج البحث والتطوير ضمن الاستثمارات وتحسين قياس الإنتاج في الإدارة العمومية.

ويعكس هذا التصنيف حسب المصدر ذاته، تحسنًا في منهجية التقييم الوطني واندماجًا أكبر في المعايير الدولية.

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