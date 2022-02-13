البوركينابي محمد لمين واتارا يوقّع بعقد مدته 30 شهرا

شبيبة القبائل:

انضم المهاجم الدولي البوركينابي، محمد لمين واتارا، إلى فريق شبيبة القبائل بعقد يمتد لـ30 شهرا، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وبدأ واتارا، وهو مهاجم صريح والمولود يوم 14 جوان 1998 بمدينة لوبو البوركينابية، مسيرته الاحترافية مع نادي بوبو ديولاسو قبل أن يلتحق بصفوف صونابيل، لينضم بعدها إلى تشكيلة “الكناري”.

وخلال 16 جولة خاضتها في البطولة، لم تسجل الشبيبة سوى 16 هدفا مقابل تلقي مرماها لـ9 أهداف، وهو ما يشير إلى أن الفريق لا يتمتع بقاطرة أمامية قوية، وهو ما دفع بإدارة النادي “القبائلي” إلى جلب مهاجم جديد أملا في هزّ شباك الخصوم.

كما يحوز هذا اللاعب على ثلاث مشاركات دولية مع “الخيول” البوركينابية، منها واحدة أمام الجزائر في إطار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر.

وانتهت مواجهة “الإياب” بين بوركينافاسو و”الخضر”، التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة نوفمبر الفارط، بالتعادل (2-2)، حيث كان واتارا وراء تعديل منتخب بلاده للنتيجة بفضل تحصله على ضربة جزاء والتي “ترجمها” زميله إيسوفو ديالو لهدف في الدقيقة (83). وتحتل الشبيبة المركز التاسع في ترتيب البطولة الوطنية برصيد 25 نقطة ناقص مباراة أمام نادي بارادو يوم الاثنين 14 فيفري بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو في آخر لقاء من مرحلة الذهاب.

ع. ع