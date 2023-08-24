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البوليساريو تدين محاولات النظام المغربي توريط شركات أجنبية للإستثمار في المناطق المحتلة

وكالة الأنباء الصحراوية
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البوليساريو تدين محاولات النظام المغربي توريط شركات أجنبية للإستثمار في المناطق المحتلة
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إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية.

قالت البوليساريو أنها تدين محاولات السلطات المغربية توريط شركات أجنبية للإستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

جبهة البوليساريو وفي بيان صادر عن ممثلها المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، والذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الخميس 24 أوت، أدانت محاولات السلطات المغربية توريط شركات أجنبية للإستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ممثل البوليساريو قال أن هذه الإستثمارات وإن وقعت، فمصيرها سيكون الفشل مثلها مثل سابقاتها اتفاقيات الصيد والزراعة التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب.

مشيرا أن هذه الإستثمارات لن تجني لهذه الشركات سوى المخاطرة بعمالها. كما ستقطع الطريق أمام أية استثمارات مستقبيلة لها مع الجمهورية العربية الصحراوية. منصور عمر ركز على أن هذه الإستثمارات هي خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية.

البوليساريو تساءلت حول السبب الذي جعل السلطات المغربية لا تسمح لهذه المؤسسات الأجنبية بالإستثمار في الأراضي المغربية. وهذا بالرغم من توفرها على كافة الشروط المطلوبة لإنتاج الطاقة الشمسية.

كي تصف بعد ذلك محاولة توريط السلطات المغربية لشركات أجنبية للإستثمار في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بأنه عمل “لا يخرج إطلاقا عن إطار محاولات مبتذلة وسافرة في حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي الذي لا يسعى إلا لتحقيق حقه من خلال تطبيق واحترام مقتضيات القانون الدولي التي تعترف له بهذه الحق”.

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