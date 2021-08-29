البوليساريو ترحب بتعيين الروسي ألكسندر إيفانكو رئيسا لبعثة المينورسو

رحبت جبهة البوليساريو بتعيين الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الصحراء الغربية ورئيسا لبعثة المينورسو، مؤكدة تمسكها بهدف تنظيم استفتاء عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.

وقال سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، في تصريح للإذاعة الجزائرية “تعيين الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش للسيد ألكسندر إيفانكو من الاتحاد الروسي كممثل خاص جديد له في الصحراء الغربية ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو)، بالنسبة لجبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية نؤكد على أن الولاية الرئيسية التي أُنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية تتمثل في إجراء استفتاء حر وعادل ونزيه، يتمكن من خلاله شعب الصحراء الغربية ومن دون أي قيود عسكرية أو إدارية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصيؤر والاستقلال”.

ويخلف الروسي ألكسندر إيفانكو، الكندي كولين ستيوارت، في هذه المهمة.

وذكر بيان للأمم المتحد أن إيفانكو سبق وشغل منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 2009، وله أكثر من 30 عاما من الخبرة في الشؤون الدولية وحفظ السلام والصحافة.

كما شغل إيفانكو سابقا منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (2006-2009) ومتحدثا باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (1994-1998).

وبدأ إيفانكو حياته المهنية في الصحافة،حيث عمل كمراسل لإحدى الصحف الروسية في أفغانستان والولايات المتحدة، كما شغل منصب كبير مستشاري الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (1998-2005)،وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الصحافة من جامعة موسكو الحكومية.