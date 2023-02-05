التحالف الوطني الجمهوري يدعم قرارات الدولة

شدد على تعزيز الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين

أشاد حزب التحالف الوطني الجمهوري بقرارات الدولة الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بـ”شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي”، مبرزا أهمية “رفع العراقيل الإدارية والبنكية وتعزيز الرقمنة وتحقيق التوازن الجهوي وترقية الإنتاج الوطني وكذا تسريع إحلال الواردات”، وفق ما ورد، الأحد، في بيان عقب اجتماع مكتبه الوطني، لدراسة برنامج نشاطات الحزب للفترة القادمة إلى جانب المستجدات على الساحتين الوطنية والدولية.

ونوّه في هذا السياق، بـ”التعليمات الرئاسية الصارمة للحكومة من أجل العمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بدل التسيير اليومي، مع إيلاء الأهمية القصوى لانشغالات وتطلعات المواطنين”.

ودعا الحزب -يضيف المصدر — السلطات العمومية إلى ضرورة “ترقية وتفعيل سياساتها بهدف إعلام الرأي العام الوطني بمختلف التحديات والرهانات (…) وكذا تعزيز الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين، لا سيما بخصوص الإصلاحات والقوانين المؤطرة للحياة العامة بمختلف مناحيها السياسية والمجتمعية”.

من جهة أخرى، ثمّن الحزب احتضان الجزائر للدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تماشيا مع الديناميكية المتزايدة للدبلوماسية الجزائرية والدور المنوط ببلادنا في المنظمات الإقليمية والدولية”، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن الإسلامي، ضمن مقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب والاختراق الفكري والتصدي لمشاعر معاداة الإسلام والكراهية واللاتسامح، وكذا دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب استحداث لجنة للعقلاء تسهم في تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية لحل النزاعات بين الدول الإسلامية”.

وفي هذا السياق، جدد الحزب “موفقه المتضامن مع الشعب الفلسطيني”، مستنكرا “الاعتداءات المتكررة على المقدسات الدينية في القدس الشريف والجرائم المروعة المرتكبة في حق الفلسطينيين العزل، وكذا محاولات الإدارة الصهيونية لفرض واقع جديد يتجاور الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني”.