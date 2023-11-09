التحضير لمشروع قرار عربي لوقف العدوان على غزة

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض هذا الخميس، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، للإعداد والتحضير للقمة العربية الطارئة حول الوضع في قطاع غزة.

وسيتمّ تنظيم القمة الطارئة يوم السبت المقبل، بناءً على طلب من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الاجتماع سيخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيُعرض على القادة العرب في القمة.

وسيعبر هذا المشروع عن “الموقف العربي الجماعي من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقفه”، يقول المتحدث.