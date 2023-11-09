-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
10966 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
العالم

التحضير لمشروع قرار عربي لوقف العدوان على غزة

الشروق أونلاين
  • 456
  • 0
التحضير لمشروع قرار عربي لوقف العدوان على غزة
أرشيف
الجامعة العربية

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض هذا الخميس، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، للإعداد والتحضير للقمة العربية الطارئة حول الوضع في قطاع غزة.

وسيتمّ تنظيم القمة الطارئة يوم السبت المقبل، بناءً على طلب من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الاجتماع سيخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيُعرض على القادة العرب في القمة.

وسيعبر هذا المشروع عن “الموقف العربي الجماعي من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقفه”، يقول المتحدث.

مقالات ذات صلة
السيسي يٌعرب عن موقفه من عرض إدارته لغزة بعد الحرب

السيسي يٌعرب عن موقفه من عرض إدارته لغزة بعد الحرب

الإحتلال يقصف مستشفى أطفال

الإحتلال يقصف مستشفى أطفال

“إدعاءات كاذبة وسخيفة”.. إيران ترد على بيان وزراء خارجية مجموعة الــ7

“إدعاءات كاذبة وسخيفة”.. إيران ترد على بيان وزراء خارجية مجموعة الــ7

العالم يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين

العالم يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين

جنوب إفريقيا: سبب تفجر الأوضاع في غزة هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية

جنوب إفريقيا: سبب تفجر الأوضاع في غزة هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية

حماس: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص ولن تنجح أي قوة في تغيير الواقع

حماس: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص ولن تنجح أي قوة في تغيير الواقع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد