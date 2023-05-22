التحكيم الجزائري يستهلّ مهامه في المونديال هذا الثلاثاء

يستهلّ التحكيم الجزائري مهامه هذا الثلاثاء في بطولة العالم أواسط لِكرة القدم، نسخة الأرجنتين 2023.

وكانت فعّاليات مونديال صنف أقلّ من 20 سنة انطلقت مساء السبت الماضي.

وسيحضر الجزائري عباس أكرم زرهوني وقائع مباراة منتخبَي أمريكا وجزر فيجي (بلد يقع في المحيط الهادئ) للأواسط، في منصب حكم مساعد. رفقة زميل له من المغرب، وحكم ساحة من مصر.

وتُجرى المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات (الفوج الثاني)، مساء هذا الثلاثاء.

وكان أواسط أمريكا قد فازوا بِهدف لِصفر على نظرائهم من الإكواتور في الجولة الأولى، بينما انهزمت جزر فيجي بِرُباعية نظيفة أمام منتخب سلوفاكيا لِفئة أقلّ من 20 سنة.

ويُشير تاريخ الـ 23 من أفريل الماضي إلى موعد آخر مباراة دولية حضر الحكم المساعد عباس أكرم زرهوني (34 سنة) فعّالياتها، وجمعت بين ناديَي الاتحاد المنستيري التونسي وضيفه أسيك ميموزا الإيفوار (التعادل السلبي)، لِحساب ذهاب ربع نهائي كأس”الكاف”.