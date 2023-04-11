التحكيم وكثرة المباريات المتأخرة يثير حفيظة أندية القسم الأول

لغة الحسابات تصنع الحدث بين الفرق المهددة بالسقوط

تعرف بطولة القسم الأول الكثير من الجدل والتحفظ، وهذا بسبب الجدل القائم حول عدة مسائل توصف بالحساسة والمؤثرة، وفي مقدمة ذلك قضية التحكيم التي أثارت حفيظة واستياء مسيري ومدربي عدة أندية، إضافة إلى كثرة المباريات المؤجلة، والناجمة عن التزامات الأندية المشاركة في المنافسات القارية (شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر).

تنتظر الجهات الساهرة على تنظيم بقية جولات بطولة القسم الأول الكثير من المتاعب والتحديات لإنهاء الموسم في أجواء يمكن أن تكون مقبولة، وهذا بسبب كثرة الاحتجاجات والتحفظات الناجمة عن مشكل التحكيم وكذلك كثيرة المباريات المؤجلة بسبب مشاركة ممثلينا في المنافسات القارية، ما يزيد من حدة الضبابية على مستوى أندية المراتب الأخيرة بالخصوص، بدليل الجدل الحاصل في الأيام الأخيرة التي تعكسها التصريحات التي أدلى بها بعض مسيري ومدربي الأندية بخصوص قضية التحكيم بالخصوص، على غرار خرجة مناجير شبيبة القبائل بلقايد ورئيس النادي ياريشان الذي اتهم الحكم بالضلوع وراء خسارة فريقه أمام نادي بارادو، وأشارا إلى حرمان فريقهم من ركلة جزاء شرعية، وهو نفس الكلام الذي ذهب إليه القائمون على اتحاد بسكرة خلال اللقاء الأخير الذي احتضنه ملعب العالية أمام الرائد شباب بلوزداد، حين اتهموا الحكم بمنح ركلة جزاء خيالية للزوار مكنتهم من معادلة النتيجة قبل 6 دقائق عن انتهاء الوقت الرسمي، وهي الاحتجاجات التي سجلت حضورها بقوة في الجولات الأخيرة، ما جعل هيئة التحكيم التي يديرها حيمودي أمام موجة من النقد والاستياء من طرف المسيرين والمدربين، داعين إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لتفادي متاعب أخرى في هذا الجانب خلال الجولات المقبلة من البطولة، خاصة وأنه حسب قوله فإن التحكيم كثيرا ما كانت له قرارات مؤثرة على النتائج الفنية للمباريات.

من جانب آخر، فإن لجنة التنظيم على مستوى الرابطة الوطنية المحترفة تواجه إشكالا كبيرا يتعلق بكثرة المباريات المتأخرة التي وصل مجموعها 13 مباراة، وهو ما يجعلها في سباق ضد الزمن من أجل تسوية الرزنامة، أو على الأقل برمجة أكبر عدد ممكن من المواعيد المتأخرة قبل استئناف المنافسة مطلع الشهر المقبل بإقامة الجولة 23، وهي خطوة ضرورية لتسوية الرزنامة بصفة تدريجية حتى تتضح الصورة على مستوى سلم ترتيب البطولة، خاصة في ظل التنافس الحاد على مستوى المراكز الأخيرة التي ستعرف الكثير من الندية بين الفرق الساعية إلى تفادي شبح السقوط، حيث توحي المعطيات الأولية بان ثلثي فرق البطولة معنية بلعب ورقة البقاء في ظل تقارب فارق النقاط بينها، ولو أن بعض الأندية تواجه متاعب بالجملة، وفي مقدمة ذلك شبيبة القبائل التي تعقدت وضعيتها بعد خسارتها أمام نادي بارادو، والكلام ينطبق على نادي بارادو وأندية أخرى ملزمة بالتدارك والظفر بأكبر عدد من النقاط، في الوقت الذي كان هلال شلغوم العيد قد رهن حظوظه مبكرا بسبب توالي التعثرات وكثرة المشاكل الفنية والتنظيمية التي لازمته منذ بداية الموسم.