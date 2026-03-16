الترجي التونسي يفوز على الأهلي المصري بهدف توغاي (فيديو)

انتهى لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي المصري، بفوز النادي التونسي بهدف دون رد.

وحسم الترجي لقاء الذهاب لصالحه، بهدف أمين توغاي من ركلة جزاء في د73 .

وتحصل النادي التونسي على ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية مساعدة الفيديو، ليُسددها المدافع الجزائري، وحافظ بعد ذلك الفريق على تقدمه في النتيجة حتى صافرة النهاية، رغم محاولات الأهلي للتعديل.

كما ضيّع الترجي فرصا لتعميق النتيجة، خاصة بعد دخول الجزائري بوعالية، الذي قدم مردودا في المستوى على الجهة اليمنى من الهجوم.