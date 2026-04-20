التسجيل في السنة الأولى ابتدائي.. بيان هام من وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأحد، أن انطلاق تسجيل التلاميذ في أقسام السنة الأولى ابتدائي سيكون ابتداء من تاريخ 3 ماي، حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي.

وفي بيان لها، أوضحت الوزراة أنه الإجراء يخص الأطفال المولودين بين أول يناير و31 ديسمبر 2020، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 30 ماي 2026، وذلك حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء على الرابط https://awlyaa.education.dz.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل لا يشمل الأطفال المسجلين في أقسام التربية التحضيرية خلال السنة الدراسية 2026-2025، باعتبارهم مسجلين تلقائيا.

من جهة أخرى، أكد الوزارة أنه يتاح لأولياء التلاميذ المسجل أبناؤهم في أقسام التربية التحضيرية للسنة الدراسية الجارية، الراغبين في تحويلهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى غير تلك التي يزاولون بها دراستهم حاليا، تقديم طلبات التسجيل عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وعليه، فعلى الأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم اتباع الخطوات الآتية:

أ – بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

1- يقوم الولي أو الوصي الشرعي بالولوج إلى حسابه على الفضاء المخصص له ضمن فضاء الأولياء, ثم يحجز المعلومات على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي المتاحة على واجهة “تسجيل الأطفال”، مع اختيار بالترتيب ثلاث (3) مدارس قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله، مع تدوينها بدقة وفق ترتيب الرغبة, ورفع نسخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي).

يمكن للأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة اتباع نفس الإجراءات، مع اختيار مؤسسة واحدة فقط.

2- يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من ذات الفضاء الاستمارة المتضمنة طلب التسجيل والاحتفاظ بها, مع متابعة حسابه بانتظام للاطلاع على وضعية الطلب ورفع التحفظات عند الاقتضاء.

ب – بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

1- يقوم الولي أو الوصي الشرعي بإنشاء حساب جديد عبر الواجهة الرئيسية للفضاء المخصص للأولياء، ثم يحجز المعلومات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي, مع اختيار ثلاث (3) مدارس ابتدائية قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله, وتدوينها بدقة وفق ترتيب الرغبة, ورفع نسخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي).

يمكن للأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة اتباع نفس الإجراءات, مع اختيار مؤسسة واحدة فقط.

2- يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من ذات الفضاء الاستمارة المتضمنة طلب التسجيل والاحتفاظ بها، مع متابعة حسابه بانتظام للاطلاع على وضعية الطلب ورفع التحفظات عند الاقتضاء.

يتم إعلام الأولياء بنتيجة دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية, كما سيتم إشهار القوائم المقبولة في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 .

ويؤكد البيان أن أي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يعد ملغى وعديم الأثر.

