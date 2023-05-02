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الجزائر

التعليم العالي: إطلاق 6 منصات رقمية جديدة وهذا دورها

الشروق أونلاين
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التعليم العالي: إطلاق 6 منصات رقمية جديدة وهذا دورها
ح.م
بداري يشرف على العملية

أشرف وزير التعليم العالي، كمال بداري، الثلاثاء، على وضع حيز الخدمة 6 منصات رقمية، وتطبيق محمول على الهواتف الذكية.

وبمقر الوزارة، قام بداري بالإشراف على وضع حيز الخدمة المنصات الرقمية الجديدة، إلى جانب التطبيق المحمول على الهواتف الذكية لنظامي التشغيل ” ANDROID, IOS”.

ويتمحور دور هذه المنصات الـ6 فيما يلي:

1- منصة الشباك الإلكتروني: يستفيد مايقارب الربع مليون منتسب للقطاع من أساتذة، باحثيين وعمال من هذه المنصة المخصصة لاستخراج كافة الوثائق الإدارية عن بعد” شهادة العمل، كشف الراتب، مقررات التعيين…”

2- منصة التوثيق والتصديق الإلكتروني للشهادات والوثائق الجامعية.

3- منصة الحافظة الإلكترونية: لرقمنة البريد الوارد والصادر، وتسيير أمثل وحسن للتعاملات الإدارية.

4- منصة المنشورات العلمية الطبية: بمثابة مكتبة رقمية للعلوم الطبية، مزودة بأطروحات الدكتوراه والمنشورات العلمية للأساتذة الإستشفائين الجامعيين الجزائريين

5- منصة التسيير الإداري لحاضنات الأعمال الجامعية: للإستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنات، والتسيير الداخلي لهذه الحاضنات

6- منصة شهادة تبرأة الذمة الإلكترونية للطلبة QUITUS: لتسهيل إجراءات التبرأة دون عناء التنقل للمصالح المعنية.

وبالنسبة للتطبيق “WEBETU” فيمكن تحمليه من متاجر الهواتف الذكية للنظامين “ANDROID , IOS”

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