التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر الولايات

كشفت مديرية الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها نتيجة التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر عدة ولايات.

1- ولاية الجزائر:

– بلدية دالي ابراهيم: تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية دون خسائر.

– بلدية الرغاية: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بمنزل الكائن بحي عيسات مصطفى بوخاتم دون خسائر .

– بلدية المرسى : تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بقاعة الرياضة دون خسائر.

2- ولاية الشلف:

– بلدية سيدي عكاشة: تم القيام بعملية إمتصاص مياه الامطار بأربعة 04 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.

3- ولاية مستغانم:

– بلدية سيدي على: الطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار صعب المرور اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكرايعية، قام أعوان الحماية المدنية باخراج سيارتين عالقتين اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكريعية دون خسائر .

– بلدية حجاج: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار ب 11 منزل بدوار الزين و دوار بوخاتم دون خسائر

4- ولاية وهران:

– بلدية وهـران: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي يغمـراسن بالقرب من مقـر الضمان الإجتماعي، كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي البـدر بشـارع مكي خليـفة.

– بلدية أرزيو: تم القيام بعملية ميـاه الأمطار بمدخـل المينـاء دون تسجيل خسائر.

– بلدية بئر الجيـر: الطريـق الوطني رقم 11 صعب المسلك بسبب تـراكم ميـاه الأمطار على مستوى نقطتين : مدخل المدينة بالقرب من المشتلة، وكذا بمحور الدوران المرشد بالقرب من مقر متعامل الهاتف النقـال”أوريدو“.