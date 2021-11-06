التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر الولايات
كشفت مديرية الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها نتيجة التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر عدة ولايات.
1- ولاية الجزائر:
– بلدية دالي ابراهيم: تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية دون خسائر.
– بلدية الرغاية: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بمنزل الكائن بحي عيسات مصطفى بوخاتم دون خسائر .
– بلدية المرسى : تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بقاعة الرياضة دون خسائر.
2- ولاية الشلف:
– بلدية سيدي عكاشة: تم القيام بعملية إمتصاص مياه الامطار بأربعة 04 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.
3- ولاية مستغانم:
– بلدية سيدي على: الطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار صعب المرور اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكرايعية، قام أعوان الحماية المدنية باخراج سيارتين عالقتين اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكريعية دون خسائر .
– بلدية حجاج: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار ب 11 منزل بدوار الزين و دوار بوخاتم دون خسائر
4- ولاية وهران:
– بلدية وهـران: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي يغمـراسن بالقرب من مقـر الضمان الإجتماعي، كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي البـدر بشـارع مكي خليـفة.
– بلدية أرزيو: تم القيام بعملية ميـاه الأمطار بمدخـل المينـاء دون تسجيل خسائر.
– بلدية بئر الجيـر: الطريـق الوطني رقم 11 صعب المسلك بسبب تـراكم ميـاه الأمطار على مستوى نقطتين : مدخل المدينة بالقرب من المشتلة، وكذا بمحور الدوران المرشد بالقرب من مقر متعامل الهاتف النقـال”أوريدو“.
تدخلات #الحماية_المدنية المتعلقة #بالتقلبات_الجوية وتساقط #الأمطار عبر ولايات الوطن.https://t.co/oebS6dgw48 pic.twitter.com/PlzfPzDfVM
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) November 6, 2021