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الجزائر

التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر الولايات

الشروق أونلاين
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التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر الولايات

كشفت مديرية الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها نتيجة التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر عدة ولايات.

1- ولاية الجزائر:

بلدية دالي ابراهيم:  تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية دون خسائر.

بلدية الرغاية: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بمنزل الكائن بحي عيسات مصطفى بوخاتم دون خسائر .

بلدية المرسى : تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بقاعة الرياضة دون خسائر.

2- ولاية الشلف:

بلدية سيدي عكاشة: تم القيام بعملية إمتصاص مياه الامطار بأربعة 04 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.

3- ولاية مستغانم:

بلدية سيدي على: الطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار صعب المرور اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكرايعية، قام أعوان الحماية المدنية باخراج سيارتين عالقتين اثر تراكم مياه الامطار بدوار الكريعية دون خسائر .

بلدية حجاج: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار ب 11 منزل بدوار الزين و دوار بوخاتم دون خسائر

4- ولاية وهران:

بلدية وهـران: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي يغمـراسن بالقرب من مقـر الضمان الإجتماعي،  كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار على مستوى حي البـدر بشـارع مكي خليـفة.

بلدية أرزيو: تم القيام بعملية ميـاه الأمطار بمدخـل المينـاء دون تسجيل خسائر.

بلدية بئر الجيـر: الطريـق الوطني رقم 11 صعب المسلك بسبب تـراكم ميـاه الأمطار على مستوى نقطتين : مدخل المدينة بالقرب من المشتلة، وكذا بمحور الدوران المرشد بالقرب من مقر متعامل الهاتف النقـال”أوريدو“.

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