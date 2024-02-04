التكفّل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن عليهم اجتماعيا

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. التي تمّ استحداثها بموجب مرسوم رئاسي.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حدّدت تشكيلة هذه اللجنة المستحدثة، بموجب مرسوم رئاسي ثان، بكل من:

البروفيسور عدة بونجار ، رئيسا للجنة.

البروفيسور وهيبة وحيون، عضوا.

البروفيسور فتيحة قاشي، عضوا.

البروفيسور محمد أوكال، عضوا.

البروفيسور خديجة بوداود، عضوا.

البروفيسور نبيل يافور، عضوا.

وحضر مراسم التنصيب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزيرا الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمدير العام لـ”كناص”.

“وفضلا عن وجوب التكفل بمرضى السرطان المؤمّن عليهم اجتماعيا، ألزم رئيس الجمهورية وزارة العمل بالتكفّل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن عليهم اجتماعيا”، يضيف ذات البيان.

كما أمر الرئيس أيضا، بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي. “مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية، وتوفير المستلزمات الطبية، كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية”.

ووجّه الرئيس تبون إلى جانب ذلك، بتكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكّر عن السرطان، في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية، بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية.

“مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان، كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية”، وفق ما ذكره بيان الرئاسة.