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الجزائر

التلفزيون الجزائري: “محاولة يائسة لضرب وحدة الجزائر وهُويتها من قبل دويلة الإمارات المصطنعة” (فيديو)

الشروق أونلاين
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التلفزيون الجزائري: “محاولة يائسة لضرب وحدة الجزائر وهُويتها من قبل دويلة الإمارات المصطنعة” (فيديو)
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التلفزيون الجزائري

بثّ التلفزيون الجزائري مساء الجمعة، تقريرا حول “التصعيد الإعلامي الخطير من دويلة الإمارات المصطنعة، تجاه وحدة وهوية وثوابت الشعب الجزائري”.

أبرز ما جاء في تقرير التلفزيون الجزائري:

  • تصعيد إعلامي خطير من دويلة الإمارات المصطنعة يتجاوز كل الخطوط الحمراء تجاه وحدة وهوية الشعب الجزائري،
  • استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق،
  • تهجم دويلة الإمارات المصطنعة على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية،
  • دويلة الإمارات تتحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية مستغلة تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ،
  • الجزائر التي دفعت ملايين الشهداء دفاعا عن وحدتها لا ترضخ للاستفزازات ولن تغفر المساس بثوابتها وبأسس هويتها وانتمائهم،
  • التحريض الإعلامي الذي يمس هوية الشعب الجزائري لن يمر دون محاسبة أخلاقية وشعبية،
  • الطعن في وحدة الشعب الجزائري ليس مجرد إساءة إعلامية بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك،
  • طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقض مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها،
  • الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة لكنها وكما يفعل الشامخون سترد الصاع صاعين.
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