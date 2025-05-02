التلفزيون الجزائري: “محاولة يائسة لضرب وحدة الجزائر وهُويتها من قبل دويلة الإمارات المصطنعة” (فيديو)

بثّ التلفزيون الجزائري مساء الجمعة، تقريرا حول “التصعيد الإعلامي الخطير من دويلة الإمارات المصطنعة، تجاه وحدة وهوية وثوابت الشعب الجزائري”.

أبرز ما جاء في تقرير التلفزيون الجزائري: