التماس 10 أشهر سجن غير نافذ ضد يوسف عطال

النطق بالحكم يوم 3 جانفي القادم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة نيس، 10 أشهر سجنا، مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية تقدر بـ45 ألف يورو، ضد الدولي الجزائري، يوسف عطال، بتهمة التحريض على العنف والكراهية ضد اليهود، وهذا خلال جلسة المحاكمة التي جرت أمس الإثنين، بمحكمة نيس الفرنسية، التي أرجأت النطق بالحكم النهائي إلى الـ 3 جانفي القادم.

وكانت المحاكمة، التي تابعناها عن طريق البث المباشر لصحيفة “نيس ماتان”، انطلقت أمس في حدود الساعة الواحدة والنصف، وتواصلت إلى غاية السادسة والنصف مساء، بحضور يوسف عطال، رفقة محاميه، حيث تم الإستماع إليه من طرف رئيس المحكمة لمدة ساعة، دافع خلالها الدولي الجزائري عن نفسه، وأكد عدم وجود نية لديه للتحريض على العنف أو الإساءة إلى أي أحد.

وقال عطال، أثناء محاكمته أن إعادة نشره للفيديو يعتبر بالنسبة له رسالة سلام، مشيرا أنه مجرد لاعب كرة قدم ولا يمارس السياسة.

وأوضح يوسف عطال أنه استدرك الأمر بعدها وقام بحذف الفيديو ونشر رسالة اعتذار، معترفا في نفس الوقت أنه أخطا بنشر هذا الفيديو.