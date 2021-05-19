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رياضة
نادي وست هام

التمريرة الحاسمة السادسة لـ “بن رحمة”

علي بهلولي
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التمريرة الحاسمة السادسة لـ “بن رحمة”

واصل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عروضه الإيجابية سهرة الأربعاء، في مباراة فريقه وست هام والمضيف نادي وست بروميتش.

وفاز فريق وست هام في هذه المباراة بِنتيجة (1-3)، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع بن رحمة الهدف الأوّل لِفريقه وست هام، بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+1). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع المهاجم سعيد بن رحمة غلّته إلى 6 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي “المطارق”، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدف.

وقدّم الدولي الجزائري عروضا فنية طيّبة، وكان أحد أفضل اللاعبين في هذه المباراة.

وأهدر اللاعب ديلان رايس متوسط ميدان فريق وست هام ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 62 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي وست بروميتش الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 26 نقطة.

وإذا كان فريق وست بروميتش قد تأكّد نزوله إلى القسم الثاني في تاريخ سابق، فإن نادي وست هام ضمن إلى حدّ كبير خوضه منافسة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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