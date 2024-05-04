التوتر قلة النوم وهاتفك الذكي سبب الدوخة!

يعاني كثير من الناس في هذا العصر من مشكلة الدوخة دون وجود سبب صحي واضح ولكن التوتر والضغوط اليومية، التعب، قلة النوم، وقد يكون الهاتف الذكي من خلف المشكلة!

قلة النوم والتعب يسببان الدوخة!

تُشير الدراساتُ والأبحاثُ إلى أنّ الشعورَ بالدوخة يعدُّ واحداً من أبرز الأعراض المرافقة لقلة النوم، حيث يؤثر ذلك على صحة الدماغ والجهاز العصبيّ، وعلى توازن الجسم بشكل عام، ويزيد من الشعور بعدم السيطرة، كما يرافقه العديدُ من الأعراض الأخرى المتمثّلة في:

ـ التعب الجسديّ العام.

ـ الصداع.

ـ الرغبة في تناول الأطعمة بشكلٍ أكبر، خاصّة السكريات منها.

ـ تقلبات شديدة في الحالة المزاجيّة.

ـ ميول أكبر للقلق والتوتر والاكتئاب.

ـ العصبيّة الزائدة، وردود الفعل غير المنطقيّة اتجاه المواقف المختلفة.

ـ التلعثم في الكلام، وضعف التركيز.

ـ ضعف الوظائف العقليّة، على رأسها الفَهمُ، والاستيعاب، والقدرة على الحفظ، ويرافق ذلك ضعف ملحوظ في الذاكرة وميول أكبر للنسيان.

ـ اضطراباتٌ في الرؤية.

ـ ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، وظهور المضاعفات غير المرغوبة المرافقة لذلك.

ـ اضطراب عدد ضربات القلب وعدم انتظامها.

ـ شحوب ملحوظ في لون الجلد والبشرة، وميولها للون الداكن، وسبباً لظهور الهالات السوداء تحت العيون.

ـ ضعف الرغبة الجنسيّة لدى الطرفين.

ـ ارتفاع احتماليّة الإصابة بالأمراض شديدة الخطورة، على رأسِها السكتاتُ القلبيّة والدماغية، والتي تشكّلُ تهديداً حقيقيّاً على حياةِ الإنسان.

ـ ارتفاع احتماليّة الإصابة بمرض السكري بأنواعه المختلفة، حسب موقع موضوع كوم.

توقف عن تصفح هاتفك ليلا!

الكثير منا اعتاد على تصفح الهاتف المحمول قبل النوم بل أصبحت عادة يومية لا نستطيع التخلي عنها، و أحياناً نقول لأنفسنا أننا سنقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ثم بعد ذلك سنضبط المنبه وننام.

ولكن الأمر يأخذ الكثير من الوقت دون أن نستطيع السيطرة على أنفسنا أو التوقف عن هذه العادة التي تشبه الإدمان، والتي يجب الإقلاع عنها فورا لعدة أسباب:

1_ استخدام الهاتف المحمول قبل النوم يؤدي إلى عدم حصول الجسم على القسط الكافي من الراحة التي يحتاجها ،كما أن ضوء الهاتف المحمول يؤدي إلى تشويش الشعور بالنوم حيث أن الشاشات الرقمية التي تنبعث منها الأضواء الزرقاء والبيضاء قد تؤدي إلى حدوث خلل في دورة النوم الطبيعية، كما أن هذه الأنواع من الأضواء تمنع الدماغ من إفراز هرمون الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالنعاس بل ويجعلك تنام.

2_عند استخدام الهاتف المحمول قبل النوم فإنه يؤدي إلى ما يسمى بـ cell phone hangover وهو عبارة عن الشعور بالدوار في اليوم التالي بسبب الهاتف.

3_ اتخاذ وقت أطول حتى تنام مع رغبة الجسم للنوم يؤدي إلى عدم حصولك على القسط الكافي من النوم و الراحة وهذا يتسبب في العديد من المخاطر العقلية والجسدية ومنها السمنة حيث إن ضوء الهاتف يؤدي إلى تعطيل النوم وهذا الأمر يتداخل مع الهرمونات التي تتحكم في الجوع مما يجعلك تأكل كثيراً قبل النوم، وبما أنك لا تبذل مجهوداً كبيراً في الليل فإن الطاقة الناتجة عن تناول الطعام تتحول إلى دهون ثم يتم تخزينها في الجسم وبالتالي يزيد الوزن.

4_ الاكتئاب فإن انخفاض مستوى هرمون الميلاتونين يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، لذلك يجب أخذ القرار والامتناع عن تصفح هاتفك قبل النوم بل وإبعاد الهاتف عن السرير، حسب موقع أخبار اليوم.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

حسب موقع ويب طب، يجب مراجعة الطبيب عندما تصبح أعراض الدوخة شديدة وغير محتملة، مثل:

الرؤية المزدوجة، القيء، الحمى، الخدر، صعوبة في التحرك، أو السيطرة على الذراعين أو الساقين، صداع الرأس، ألم في الصدر، وفقدان الوعي.