الجامعة العربية تتابع تنفيذ قرارات قمة الجزائر حول فلسطين

أكدت الجامعة العربية موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس الفلسطيني الدكتور فادي الهدمي بمقر الأمانة العامة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، الاثنين، إن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر الجامعة مطلع العام المقبل، وصولا لنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الصهيوني.

والقمة العربية التي التأمت في الجزائر، بداية نوفمبر الماضي، أطلق عليها اسم “قمة فلسطين”، بحيث أنها “بعثت رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية التي تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل”، وفي “إعلان الجزائر” الذي توج القمة تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 -جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

في سياق متصل، تواصل الجزائر العمل لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية، في أكتوبر الماضي، بحيث تجتمع الفصائل مجددا، في هذا الخصوص قال حسين حمايل، الناطق باسم حركة “فتح”، لوكالة الأناضول: “الأمور تتجه لعقد اجتماع للفصائل، في الجزائر، لاستكمال ما تم التوافق عليه”، وأكد التزام حركته بـ”كافة البنود التي تم التوقيع عليها في إعلان الجزائر”.

وكان خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد قال في كلمة خلال مؤتمر في غزة: “الجزائر تدعونا للقاء، في النصف الأول من ديسمبر الجاري، للبدء بخطوات تنفيذ (إعلان الجزائر)”، وأضاف الحيّة، إن المصالحة الحقيقية تتطلب التوافق على “خطوات الوصول للقيادة الوطنية، والبرنامج الوطني”.