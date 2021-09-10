الجامعة العربية تندد بضم الكـيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي  

رفضت الجامعة العربية قرار انضمام الكـيان الصهيوني إلى الاتحاد الإفريقي وتأسفت للخطوة الأحادية التي صدرت عن رئيس المفوضية.

وجاء الرفض ضمن قرارت مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء في دورته العادية المنعقد بالقاهرة، الجمعة، والذي تم التأكيد فيه على أن قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي باعتماد الكيان الصهيوني بصفته عضوا مراقبا يتنافى مع مبادئ الاتحاد الإفريقي المناهضة للاستعمار.

الاتحاد الافريقي: الجزائر تنجح في برمجة جلسة للنظر في قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب

وكانت الجزائر قد نجحت بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني لدى المنظمة القارية ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الافريقي، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.

وجاء قرار موسى فقي القاضي بـ”إدراج التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الافريقي”، بعد الموقف القوي للخارجية الجزائرية التي أوضحت أن هذا القرار اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء, مؤكدة أنه “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد, ويتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

وشددت في هذا الإطار، على أن هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية اتجاه القضية الفلسطينية العادلة”، مشيرة إلى أن “نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية, التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء”.

وكانت الجزائر سباقة للرد على قرار موسي فقي، بما ينسجم مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية, والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، لتتوالى بعدها ردود فعل الدول الافريقية ” الغاضبة والرافضة” لقرار موسى فقي، حيث اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا في مذكرة عليه.

كما عارضت تسعة دول افريقية أخرى على رأسها جنوب افريقيا، التي عبرت عن “صدمتها” من هذا القرار “الجائر وغير المبرر”.

جنوب إفريقيا تحتج على قبول الاحتلال الإسرائيلي كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي

ونددت جنوب إفريقيا، الأربعاء، بقرار منح “إسرائيل” صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن “القرار غير عادل وغير مبرر”.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان لها، إن “قرار منح إسرائيل صفة المراقب هو القرار الأكثر إثارة للصدمة في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطاردًا بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني للأرض”.

وتابعت أن “قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا السياق غير عادل وغير مبرر ولا يمكن تفسيره”.

وكانت دولة الاحتلال ” قد أعلنت في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون عليه منذ نحو عقدين لتحقيقه. وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

من جهتها، أعلنت الجزائر أن قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بقبول الإحتلال الإسرائيلي مراقبا في الاتحاد لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدة أن “القرار، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد”.

كما أكدت إيران معارضة انضمام “إسرائيل” إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، في وقت دعت الدول الإفريقية إلى احترام قرارات المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية بعدم منح العضوية لإسرائيل.

وناشدت الخارجية الإيرانية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تمسكها بالقضية الفلسطينية، واحترام قرارات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية الرئيسة، مثل منظمة التعاون الإسلامي، حيال معارضة أي إجراء لمنح أي عضوية أو منصب “لإسرائيل”.