الجزائريان عبدلي وقبّال في التشكيلة المثالية للموسم بـ “الليغ 2” الفرنسية

قدما مستويات ممتازة مع "أونجي" و"أف سي باريس"

كشفت الصفحة الرسمية لاتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا عبر منصة “إكس” أول أمس، عن تشكيلة الموسم في القسم الثاني الفرنسي “ليغ 2″، والتي عرفت تواجد ثنائي جزائري ضمن تشكيلة الموسم للدرجة الثانية الفرنسية للموسم الكروي 2023-2024، ويتعلق الأمر بثنائي الخضر حيماد عبدلي، وإيلان قبال.

وجاء اختيار الثنائي عبدلي وقبال، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها الثنائي طيلة الموسم مع فريقي أونجي وأف سي باريس، على التوالي، أين تمكن عبدلي من تسجيل 8 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين مع أونجي الذي يحتاج للفوز في آخر جولة الأحد المقبل من أجل الصعود إلى “الليغ1”، فيما تألق مواطنه إيلان قبال، رفقة أف سي باريس بـ 11 تمريرة حاسمة، تصدر بها قائمة أفضل الممررين إلى جانب تسجيله لـ 8 أهداف.

ويعتبر حيماد عبد اللي أبرز الأسماء المرشحة للعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري في الفترة القادمة، في ظل المستويات التي أبانها هذا الموسم، وتقديمه لمردود طيب في المقابلات التي لعبها مع المنتخب الوطني في فترة سابقة، حين اعتمد عليه الناخب الوطني السابق جمال بلماضي في بعض اللقاءات، قبل أن يبعد من القائمة خلال كأس أمم إفريقيا 2024، والتي جرت وقائعها بكوت ديفوار، رغم أن أبرز الترشيحات في تلك الفترة وضعت اسم عبد اللي كأولوية في القارة السمراء، بالنظر لقوته البدنية ومستوياته الكبيرة في تلك الفترة، ليغيب بعدها كذلك عن التربص الودي الأول للناخب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

في المقابل، تواجد إيلان قبال مع المنتخب الوطني الجزائري في مرة واحدة فقط، خلال فترة جمال بلماضي، أين كان ينشط رفقة نادي ريمس الفرنسي، قبل أن يغيب عن الظهور، بسبب الإصابة التي تعرض لها، وبعده عن الميادين لاختيارات فنية للمدربين، قبل أن يعود إلى الواجهة من بوابة باريس أف سي، ويبعث حظوظه في التواجد مع الخضر في المستقبل، بالنظر لصغر سنه، وإمكانياته الكبيرة، رغم صعوبة المأمورية في ظل تواجد لاعبين برزوا هذا الموسم، على غرار غيتان، حاج موسى بالإضافة إلى رياض محرز وأدم وناس، وغيرها من الأسماء التي قدمت إعتمادها لدى الناخب الوطني.