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الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

الشروق أونلاين
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الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

أدى الجزائريون صبيحة، السبت صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية استجابة للنداء الذي وجهته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت، الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت.

وأفاد بيان للوزارة،  “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه إنه حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى..”

استسقاء

وتابع بيان الوزارة: راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من اجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق لـ 16 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بإحكام وآداب صلاة الاستسقاء ومنها:

– التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام

– الصيام قبل صلاة الاستسقاء

– التصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكفل الاجتماعي بين الناس

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